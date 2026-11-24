Kisah Gemma Pinto Setia Dampingi Marc Marquez Jatuh Bangun hingga Juara MotoGP 2026, Tulis Pesan Haru

KESUKSESAN Marc Marquez meraih gelar juara dunia MotoGP 2026 tidak hanya menjadi momen membahagiakan bagi dirinya, tetapi juga orang-orang terdekat yang selama ini mendukung perjuangannya. Salah satu sosok yang turut merasakan kebahagiaan tersebut adalah sang kekasih, Gemma Pinto.

Pembalap asal Spanyol itu berhasil mengamankan gelar juara dunia MotoGP 2026 setelah finis di posisi kedelapan pada Grand Prix Portugal di Sirkuit Portimao, Minggu 22 November 2026. Pencapaian tersebut sekaligus menjadi gelar kedelapan Marc di kelas utama dan gelar dunia ke-10 sepanjang karier balapnya.

Di tengah perayaan kemenangan tersebut, Gemma Pinto turut mencuri perhatian. Kekasih Marc Marquez itu terlihat mendampingi sang pembalap merayakan keberhasilan yang telah lama dinantikan.

Momen kebersamaan mereka pun memperlihatkan sisi romantis pasangan tersebut. Gemma tampak memberikan pelukan dan ciuman kepada Marc, sekaligus berpose bersama trofi juara dunia.

1. Gemma Pinto Jadi Saksi Perjuangan Marc Marquez

Perjalanan Marc Marquez menuju gelar juara dunia MotoGP 2026 bukanlah hal mudah. Pembalap berjuluk The Baby Alien itu harus melewati berbagai tantangan, termasuk cedera yang sempat menghambat performanya di lintasan.

Bahkan, Marc Maruqez pernah mengalami situasi sulit setelah tertinggal hingga 102 poin dalam persaingan kejuaraan. Namun, ia perlahan bangkit dan menunjukkan performa luar biasa hingga akhirnya kembali berada di puncak klasemen.

Dalam perjalanan tersebut, Gemma Pinto menjadi salah satu orang terdekat yang menyaksikan perjuangan Marc. Sejak hubungan mereka diketahui publik pada 2023, Gemma beberapa kali terlihat hadir dalam berbagai momen penting karier sang pembalap.

Kehadirannya di sisi Marc saat merayakan gelar juara dunia 2026 pun menjadi momen spesial. Kemenangan tersebut seolah menjadi penutup manis dari perjalanan panjang yang penuh tantangan.