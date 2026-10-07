Profil dan Potret Cantik Gemma Pinto, Pacar Pembalap Marc Marquez yang Ikut ke Mandalika 2026

PROFIL Gemma Pinto menarik diulas. Sebab, pacar pembalap Marc Marquez itu kembali mencuri perhatian seiring kedatangan The Baby Alien ke Indonesia untuk mengikuti MotoGP Mandalika 2026.

Sosok yang dikenal sebagai kekasih pembalap Ducati Lenovo Team tersebut memang beberapa kali terlihat mendampingi Marc dalam berbagai agenda MotoGP. Kini, Gemma Pinto pun ikut ke Indonesia.

Marc Marquez akan kembali berlaga di Pertamina Mandalika International Circuit, Lombok, pada gelaran MotoGP Indonesia 2026. Balapan tahun ini menjadi salah satu momen penting bagi Marc karena ia tengah bersaing ketat dalam perebutan gelar juara dunia.

Di tengah sorotan terhadap kiprah Marc Marquez di lintasan, kehidupan pribadinya juga tak luput dari perhatian. Salah satu sosok yang kerap berada di sisinya adalah Gemma Pinto.

1. Siapa Gemma Pinto?

Gemma Pinto dikenal sebagai model, beauty influencer, dan profesional di bidang komunikasi asal Barcelona, Spanyol. Ia telah membangun karier di dunia modeling, periklanan, hubungan masyarakat, serta media sosial sebelum dikenal luas sebagai pasangan Marc Márquez.

Gemma juga memiliki latar belakang pendidikan di bidang pemasaran dan periklanan. Ia kemudian memperkuat karier digitalnya dengan mempelajari Social Media Branding and Strategy.

Melalui media sosial, Gemma banyak membagikan konten mengenai fashion, kecantikan, traveling, serta gaya hidup. Akun Instagram-nya juga memiliki ratusan ribu pengikut.

2. Hubungan Gemma Pinto dan Marc Márquez

Hubungan Marc Marquez dan Gemma Pinto mulai diketahui publik pada 2023. Keduanya kemudian semakin terbuka mengenai hubungan mereka dan beberapa kali tampil bersama di berbagai kesempatan.

Marc Marquez sendiri pernah berbicara mengenai hubungannya dengan Gemma. Pada 2023, ia mengaku bahagia dan mengatakan hubungan tersebut berjalan dengan baik. Marquez juga mengungkap bahwa Gemma yang berkecimpung di dunia fashion sering memberikan masukan mengenai penampilannya.

Hubungan keduanya terus berlanjut hingga 2026. Pada April 2026, media Spanyol melaporkan bahwa Marc dan Gemma telah menjalani hubungan selama hampir tiga tahun sejak mereka mengumumkannya kepada publik. Keduanya juga semakin sering memperlihatkan momen kebersamaan melalui media sosial.

3. Gemma Pinto Kerap Mendampingi Marc di MotoGP

Gemma sering terlihat mendukung Marc Marquez dari balik layar. Kehadirannya di sejumlah seri MotoGP membuat sosoknya ikut dikenal oleh para penggemar balap motor.

Pada September 2026, Gemma bahkan terlihat bersama Roser Alenta, ibu Marc, dalam gelaran MotoGP Aragon. Dalam kesempatan tersebut, Gemma berbicara mengenai sosok Marc Marquez dan perjuangannya sebagai pembalap.

Gemma sendiri dikenal cukup menjaga privasi kehidupan asmaranya. Ia lebih banyak memberikan dukungan kepada Marc tanpa terlalu sering menjadikan hubungan mereka sebagai konsumsi media.