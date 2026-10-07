Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Profil dan Potret Cantik Gemma Pinto, Pacar Pembalap Marc Marquez yang Ikut ke Mandalika 2026

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 07 Oktober 2026 |16:05 WIB
Profil dan Potret Cantik Gemma Pinto, Pacar Pembalap Marc Marquez yang Ikut ke Mandalika 2026
Marc Marquez dan Gemma Pinto. (Foto: Instagram/@marcmarquez93)
A
A
A

PROFIL Gemma Pinto menarik diulas. Sebab, pacar pembalap Marc Marquez itu kembali mencuri perhatian seiring kedatangan The Baby Alien ke Indonesia untuk mengikuti MotoGP Mandalika 2026.

Sosok yang dikenal sebagai kekasih pembalap Ducati Lenovo Team tersebut memang beberapa kali terlihat mendampingi Marc dalam berbagai agenda MotoGP. Kini, Gemma Pinto pun ikut ke Indonesia.

Marc Marquez bersama Gemma Pinto

Marc Marquez akan kembali berlaga di Pertamina Mandalika International Circuit, Lombok, pada gelaran MotoGP Indonesia 2026. Balapan tahun ini menjadi salah satu momen penting bagi Marc karena ia tengah bersaing ketat dalam perebutan gelar juara dunia.

Di tengah sorotan terhadap kiprah Marc Marquez di lintasan, kehidupan pribadinya juga tak luput dari perhatian. Salah satu sosok yang kerap berada di sisinya adalah Gemma Pinto.

1. Siapa Gemma Pinto?

Gemma Pinto dikenal sebagai model, beauty influencer, dan profesional di bidang komunikasi asal Barcelona, Spanyol. Ia telah membangun karier di dunia modeling, periklanan, hubungan masyarakat, serta media sosial sebelum dikenal luas sebagai pasangan Marc Márquez.

gemma pinto

Gemma juga memiliki latar belakang pendidikan di bidang pemasaran dan periklanan. Ia kemudian memperkuat karier digitalnya dengan mempelajari Social Media Branding and Strategy.

Melalui media sosial, Gemma banyak membagikan konten mengenai fashion, kecantikan, traveling, serta gaya hidup. Akun Instagram-nya juga memiliki ratusan ribu pengikut.

2. Hubungan Gemma Pinto dan Marc Márquez

marc marquez dan gemma pinto

Hubungan Marc Marquez dan Gemma Pinto mulai diketahui publik pada 2023. Keduanya kemudian semakin terbuka mengenai hubungan mereka dan beberapa kali tampil bersama di berbagai kesempatan.

Marc Marquez sendiri pernah berbicara mengenai hubungannya dengan Gemma. Pada 2023, ia mengaku bahagia dan mengatakan hubungan tersebut berjalan dengan baik. Marquez juga mengungkap bahwa Gemma yang berkecimpung di dunia fashion sering memberikan masukan mengenai penampilannya.

Hubungan keduanya terus berlanjut hingga 2026. Pada April 2026, media Spanyol melaporkan bahwa Marc dan Gemma telah menjalani hubungan selama hampir tiga tahun sejak mereka mengumumkannya kepada publik. Keduanya juga semakin sering memperlihatkan momen kebersamaan melalui media sosial.

3. Gemma Pinto Kerap Mendampingi Marc di MotoGP

Kisah Cinta Marc Marquez dan Gemma Pinto, Sudah Buka-bukaan soal Finansial meski Belum Nikah

Gemma sering terlihat mendukung Marc Marquez dari balik layar. Kehadirannya di sejumlah seri MotoGP membuat sosoknya ikut dikenal oleh para penggemar balap motor.

Pada September 2026, Gemma bahkan terlihat bersama Roser Alenta, ibu Marc, dalam gelaran MotoGP Aragon. Dalam kesempatan tersebut, Gemma berbicara mengenai sosok Marc Marquez dan perjuangannya sebagai pembalap.

Gemma sendiri dikenal cukup menjaga privasi kehidupan asmaranya. Ia lebih banyak memberikan dukungan kepada Marc tanpa terlalu sering menjadikan hubungan mereka sebagai konsumsi media.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/03/612/3245756/marc_marquez_dan_gemma_pinto-bJkf_large.jpg
Kisah Cinta Marc Marquez dengan Gemma Pinto, Pembalap Bintang yang Baru Menang Sprint Race MotoGP Jepang 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/13/612/2900881/potret-ganteng-marc-marquez-juara-dunia-motogp-8-kali-pUFerbZWPx.jpg
Potret Ganteng Marc Marquez, Juara Dunia MotoGP 8 Kali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/03/22/194/2566101/5-potret-angie-ang-yang-viral-diberi-marc-marquez-hadiah-sempat-dikira-kunci-kamar-hotel-sdbskSJSRN.jpg
5 Potret Angie Ang yang Viral Diberi Marc Marquez Hadiah, Sempat Dikira Kunci Kamar Hotel!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/03/17/194/2562905/5-potret-seksi-mantan-pacar-marc-marquez-suka-foto-tanpa-busana-ypf6hPDhwq.jpg
5 Potret Seksi Mantan Pacar Marc Marquez, Suka Foto Tanpa Busana!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/02/08/194/2544289/intip-gaya-marc-marquez-di-lombok-santai-tapi-tetap-keren-EoDFFiwPiy.jpg
Intip Gaya Marc Marquez di Lombok, Santai tapi Tetap Keren!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/02/08/298/2544246/viral-marc-marquez-makan-nasi-kotak-netizen-low-profile-bisa-ngemper-juga-hXMWHRFBw0.jpg
Viral Marc Marquez Makan Nasi Kotak, Netizen: Low Profile, Bisa Ngemper Juga!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement