Potret Kamari Diajak Justin Hubner Rayakan Juara Timnas Indonesia: Joget Bareng Rizky Ridho hingga Pose di Tengah SUGBK

EUFORIA kemenangan Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026 turut dirasakan oleh Kamari. Ia terlihat hadir langsung dalam perayaan kemenangan skuad Garuda di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Senin 5 Oktober 2026.

Ya, Kamari diajak sang ayah, Justin Hubner, untuk turun ke lapangan merayakan gelar FIFA ASEAN Cup 2026. Kamari pun terlihat ikut larut dalam pesta kemenangan bersama para pemain Timnas Indonesia.

1. Joget Bersama Rizky Ridho

Dalam berbagai foto yang diunggah di media sosial, salah satu momen yang mencuri perhatian adalah ketika Kamari berjoget bersama bek Timnas Indonesia, Rizky Ridho. Keduanya tampak menikmati suasana perayaan dengan penuh keceriaan.

Kehadiran Kamari di tengah-tengah pesta kemenangan juga membuat suasana perayaan semakin meriah. Ia tidak sekadar menyaksikan dari pinggir lapangan, tetapi ikut berbaur dengan para pemain yang tengah merayakan keberhasilan mereka.

2. Pose di Tengah SUGBK

Selain berjoget bersama Rizky Ridho, Kamari juga terlihat berpose di tengah SUGBK bersama Justin Hubner. Keduanya terlihat berbaring bersama di samping trofi FIFA ASEAN Cup 2026.

Stadion yang menjadi saksi perjuangan dan kemenangan Timnas Indonesia itu memang berubah menjadi tempat perayaan bagi para pemain dan orang-orang terdekat mereka. Selain Kamari, Hubner juga membawa sang istri, Jennifer Coppen, turun ke lapangan.