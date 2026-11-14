Potret Kedekatan Pesepakbola Timnas Indonesia dengan Anaknya, dari Jay Idzes hingga Justin Hubner dengan Kamari

HARI Ayah Nasional yang diperingati setiap 12 November menjadi momen untuk mengenang peran dan kasih sayang seorang ayah dalam keluarga. Ungkapan cinta seorang ayah tidak selalu ditunjukkan melalui kata-kata, tetapi juga lewat perhatian, kebersamaan, dan kehadirannya dalam tumbuh kembang anak.

Hal tersebut juga terlihat dari kehidupan sejumlah pesepak bola Timnas Indonesia. Di balik kesibukan menjalani latihan, pertandingan, hingga berkarier di luar negeri, mereka tetap menyempatkan waktu untuk keluarga dan buah hati.

Beberapa pemain bahkan kerap membagikan potret kebersamaan dengan anak melalui media sosial. Mulai dari Jay Idzes yang baru menyandang status ayah, Rizky Ridho yang menikmati peran barunya sebagai orang tua, hingga Justin Hubner yang memperlihatkan kedekatan manis dengan Kamari.

Berikut potret kedekatan lima pesepak bola Timnas Indonesia dengan anak-anak mereka yang menarik untuk disimak dalam rangka Hari Ayah Nasional.

1. Jay Idzes dan Putra Kecilnya, Tony Jozef Idzes

Kapten Timnas Indonesia, Jay Idzes, kini memiliki peran baru sebagai seorang ayah. Pemain yang berkarier di Italia bersama Sassuolo ini dikaruniai anak pertama berjenis kelamin laki-laki dari pernikahannya dengan Pien Boonen.

Kabar bahagia tersebut diumumkan Jay melalui media sosial. Putra pertama mereka diketahui lahir pada 28 Juni 2026 dan diberi nama Tony Jozef Idzes. Jay membagikan momen sederhana tetapi penuh makna saat tangan mungil sang putra menggenggam jarinya.

Ia dan sang istri juga terlihat menikmati momen bersama buah hati mereka. Meski dikenal cukup tertutup mengenai kehidupan pribadi, kehadiran Tony menjadi babak baru dalam kehidupan bek andalan Timnas Indonesia tersebut. Kini, selain menjalankan tanggung jawab sebagai pesepakbola profesional, Jay juga memiliki tanggung jawab baru sebagai seorang ayah.

2. Rizky Ridho dan Putranya, Ebrahim Khalif Nadirizky

Pesepak bola Rizky Ridho juga tengah menikmati kebahagiaan sebagai ayah baru. Dari pernikahannya dengan Sendy Aulia Hardenis, bek Timnas Indonesia ini dikaruniai anak pertama berjenis kelamin laki-laki.

Putra mereka lahir pada April 2026 dan diberi nama Ebrahim Khalif Nadirizky. Kabar kelahiran sang buah hati dibagikan langsung oleh Rizky melalui akun Instagram pribadinya. Dalam unggahan tersebut, ia memperlihatkan sejumlah momen, mulai dari mendampingi sang istri menjalani persalinan hingga menggendong putra kecilnya.

Rizky juga menuliskan ungkapan syukur karena telah dipercaya mendapatkan amanah baru sebagai orang tua. Kehadiran Ebrahim tentu menjadi kebahagiaan tersendiri bagi pemain yang identik dengan penampilan tangguh di lini pertahanan tersebut. Di luar lapangan hijau, kini ada sosok kecil yang turut menjadi bagian penting dalam kehidupannya.