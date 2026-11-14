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Riset: Makan Telur Ternyata Bisa Turunkan Risiko Demensia

Niko Prayoga , Jurnalis-Sabtu, 14 November 2026 |10:13 WIB
Riset: Makan Telur Ternyata Bisa Turunkan Risiko Demensia
Telur. (Foto: Freepik)
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TELUR selama ini dikenal sebagai sumber protein yang praktis, murah, dan mudah diolah menjadi berbagai menu sarapan. Namun, di balik kesederhanaannya, bahan pangan satu ini ternyata menyimpan manfaat besar bagi fungsi kognitif, termasuk membantu menekan risiko demensia seiring bertambahnya usia.

Hal tersebut dibagikan oleh dokter sekaligus influencer kesehatan, dr. Adam Prabata, melalui utas di akun Threads miliknya. Dalam unggahannya, ia menyoroti pentingnya asupan telur sebagai bagian dari pola makan harian untuk menjaga performa otak.

“Makan telur itu penting untuk kesehatan otak,” tulis dr. Adam.

Telur dan keju cottage

1. Turunkan Risiko Demensia

Penjelasan tersebut merujuk pada temuan riset ilmiah berjudul Association of Egg Intake With Alzheimer's Dementia Risk in Older Adults: The Rush Memory and Aging Project. Studi ini mengamati kebiasaan konsumsi telur pada kelompok usia lanjut dan kaitannya dengan kesehatan fungsi otak jangka panjang.

“Penelitiannya menemukan kalau konsumsi telur 0.5–1 butir per hari berhubungan sama penurunan risiko demensia dan gangguan kognitif,” jelasnya.

Tak hanya berkaitan dengan pencegahan penurunan daya ingat, dr. Adam juga mengungkapkan bahwa rutin mengonsumsi telur juga berdampak positif pada ketajaman fungsi otak sehari-hari. Porsi konsumsi yang sedikit lebih banyak bahkan dikaitkan dengan respons berpikir yang lebih sigap.

“Studi tersebut juga menunjukkan bahwa konsumsi telur dapat membuat memori lebih baik, kemampuan verbal meningkat, dan reaction time makin cepat (kalau makan 2 telur per hari),” lanjut dr. Adam.

 

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Topik Artikel :
Kesehatan Otak Demensia Telur
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