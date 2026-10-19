Sering Gagal Bikin Telur Ceplok? Coba 5 Trik Ini agar Bentuknya Sempurna

JAKARTA - Memasak telur mata sapi atau telur ceplok sekilas terlihat mudah. Namun, tidak sedikit orang yang kesulitan mendapatkan hasil yang sempurna. Putih telur bisa melebar ke mana-mana, kuning telur pecah, atau telur justru menempel di permukaan wajan saat diangkat.

Padahal, dengan teknik yang tepat, telur mata sapi bisa terlihat cantik dengan putih telur yang matang dan kuning telur yang tetap utuh.

Melansir The Standard, pakar memasak asal Jepang bernama Papuchan menjelaskan bahwa gagal menggoreng telur biasanya karena kesalahan kecil, seperti menambahkan minyak terlalu awal, menggunakan minyak terlalu sedikit, dan memecahkan telur langsung dari ketinggian ke dalam wajan.

Lalu, bagaimana cara memasak telur ceplok agar hasilnya lebih sempurna?

1. Panaskan Wajan sebelum Tambahkan Minyak

Panaskan wajan terlebih dahulu dengan api sedang selama sekitar satu menit. Setelah itu, barulah tambahkan minyak dan ratakan hingga membentuk lapisan tipis di permukaan wajan. Pastikan wajan tidak terlalu panas agar telur tidak cepat gosong saat dimasak.

2. Jangan Pakai Minyak Terlalu Sedikit