Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Makan Telur Setiap Hari Bikin Gula Darah Melonjak? Cek Faktanya!

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Senin, 28 September 2026 |11:05 WIB
Makan Telur Setiap Hari Bikin Gula Darah Melonjak? Cek Faktanya!
Ilustrasi makan telur. (Foto: dok Magnific/Kamran Aydinov)
A
A
A

JAKARTA - Telur sering jadi pilihan praktis untuk sarapan. Direbus, dibuat telur dadar, atau dicampur dengan makanan lain, bahan makanan ini mudah ditemukan dan cukup mengenyangkan.

Namun, bagi orang yang sedang memperhatikan kadar gula darah, muncul pertanyaan apakah makan telur setiap hari bisa membuat gula darah melonjak?

Jawabannya ternyata tidak sesederhana itu. Telur justru termasuk makanan yang memiliki kandungan karbohidrat sangat rendah, sehingga tidak menyebabkan kenaikan gula darah secara cepat setelah dikonsumsi.

Apa Saja Kandungan dalam Satu Butir Telur?

Dalam satu butir telur ukuran besar, terdapat sekitar 6,2 gram protein, 5 gram lemak, dan hanya sekitar 0,5 gram karbohidrat. Komposisi inilah yang membuat telur tidak memberikan efek lonjakan gula darah seperti makanan yang tinggi karbohidrat atau gula. 

Kandungan protein dan lemaknya juga bisa memberikan energi yang lebih bertahan lama. Sebagai perbandingan, makanan tinggi karbohidrat atau gula seperti permen dan pasta dapat menyebabkan kadar gula darah meningkat lebih cepat. 

Telur memiliki karakter yang berbeda karena sebagian besar kandungan makronutriennya berasal dari protein dan lemak. Telur juga masuk dalam kelompok makanan dengan indeks glikemik (GI) rendah.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/26/320/3244318//sapi-PWLK_large.jpg
RI Bangun Ekosistem Peternakan Nasional Rp17 Triliun, 5 Kawasan Dikebut Rampung 2027
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/23/298/3243658//pisang_matang_pvproductions-Pa4Z_large.jpg
Benarkah Pisang Matang Bikin Gula Darah Melonjak? Ini Faktanya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/21/298/3243334//quinoa_timolina-7yun_large.jpg
6 Sarapan yang Bisa Melancarkan BAB, Bukan Cuma Oatmeal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/21/298/3243252//makanan-Ofkp_large.jpg
7 Makanan yang Bagus untuk Imunitas Anak di Tengah Kasus Influenza A
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/19/298/3243064//telur_rebus-c5Zd_large.jpg
Berapa Lama Telur Rebus Bisa Disimpan? Jangan Sampai Salah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/17/298/3242688//anak_makan-ChDo_large.jpg
Kasus Influenza A Meningkat, Perlukah Anak Diberi Makanan dan Minuman Khusus?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement