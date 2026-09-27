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HOME WOMEN FOOD

5 Makanan yang Bikin Kenyang Lebih Lama, Ada Alpukat hingga Telur

Agustina Wulandari , Jurnalis-Minggu, 27 September 2026 |12:05 WIB
5 Makanan yang Bikin Kenyang Lebih Lama, Ada Alpukat hingga Telur
Ilustrasi makanan yang bikin rasa kenyang lama. (Foto: dok Magnific)
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JAKARTA - Merasa belum kenyang kalau belum makan nasi atau sumber karbohidrat? Padahal, rasa kenyang sebenarnya tak hanya berasal dari karbohidrat.

Memilih makanan dengan kandungan protein, serat, dan lemak tertentu juga bisa membuat perut kenyang lebih lama. Dengan begitu, hasrat untuk makan berlebihan bisa lebih terkontrol dan energi tubuh tetap stabil.

5 Makanan yang Bikin Kenyang Lebih Lama

Melansir The Standard, Dokter Spesialis Keluarga Lee Si-hsien membagikan lima jenis makanan yang dinilai bisa memperpanjang rasa kenyang. Apa saja?

1. Alpukat

Alpukat
Alpukat. (Foto: dok Ist)

Alpukat dikenal sebagai salah satu makanan yang bisa memberikan rasa kenyang lebih panjang. Buah ini mengandung lemak tak jenuh tunggal dan serat yang cukup tinggi.

Kombinasi tersebut bisa memperlambat pengosongan lambung dan meningkatkan pelepasan hormon PYY yang berkaitan dengan rasa kenyang. Salah satu penelitian juga menemukan bahwa menambahkan satu buah alpukat utuh ke menu sarapan bisa membuat peserta merasa kenyang hingga enam jam.

Alpukat juga disebut mampu menjaga kestabilan gula darah dan mengurangi lonjakan insulin setelah mengonsumsi makanan tinggi karbohidrat. 

2. Kembang kol

Kembang Kol (Eathis)
Kembang Kol (Eathis). (Foto: dok Ist)

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