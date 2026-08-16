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Waktu Paling Baik Makan Telur: Pagi Hari atau Setelah Olahraga?

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Minggu, 16 Agustus 2026 |19:05 WIB
Waktu Paling Baik Makan Telur: Pagi Hari atau Setelah Olahraga?
Ilustrasi waktu terbaik makan telur. (Foto: dok Magnific/azerbaijan_stockers)
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JAKARTA - Telur sering menjadi pilihan menu sehari-hari karena mudah diolah dan mengandung protein. Namun, waktu mengonsumsinya ternyata bisa disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai.

Tergantung tujuan yang ingin dicapai mulai dari memenuhi kebutuhan protein hingga membantu membangun massa otot. Lalu kapan waktu terbaik untuk mengonsumsi telur?

Dikutip dari Verywell Health, tidak ada satu waktu yang mutlak paling baik untuk makan telur. Namun, penelitian menunjukkan bahwa mengonsumsi telur pada pagi hari dapat memberikan manfaat untuk memenuhi kebutuhan protein dan membantu menjaga berat badan. 

Sementara itu, bagi yang ingin membangun otot, telur bisa dikonsumsi setelah berolahraga.  

Telur dapat menjadi pilihan menu sarapan karena kandungan proteinnya. Satu telur rebus berukuran besar mengandung sekitar 6,28 gram protein.

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Topik Artikel :
diet massa otot protein telur
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