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Diet Berujung Masuk IGD, Dokter Ingatkan soal GERD

Niko Prayoga , Jurnalis-Minggu, 02 Agustus 2026 |08:35 WIB
Diet Berujung Masuk IGD, Dokter Ingatkan soal GERD
Diet Berujung Masuk IGD, Dokter Ingatkan soal GERD (Foto: Freepik)
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JAKARTA Diet ketat demi menurunkan berat badan dengan cepat ternyata bisa berdampak serius bagi kesehatan. Dokter mengingatkan bahwa memangkas asupan kalori secara berlebihan dapat memicu gangguan lambung, bahkan menyebabkan penderita Gastroesophageal Reflux Disease (GERD) harus mendapatkan penanganan darurat di Instalasi Gawat Darurat (IGD).

Dokter sekaligus edukator kesehatan, dr. Gia Pratama, membagikan pengalamannya menangani seorang pasien yang harus dilarikan ke IGD setelah menjalani pola diet ekstrem yang tengah menjadi tren. Menurutnya, pasien tersebut memangkas asupan kalori harian secara drastis demi mengejar target penurunan berat badan dalam waktu singkat.

“Teman-teman, aku pernah menangani pasien yang datang dengan GERD yang sudah parah. Awalnya dia pikir cuma asam lambung biasa, tapi setelah aku periksa dan ngobrol lebih lanjut, ternyata penyebabnya justru dari cara dietnya,” kata dr. Gia.

Kebutuhan Kalori Tubuh

Ia menjelaskan, pasien tersebut hanya mengonsumsi sekitar 300 kalori per hari, jauh di bawah kebutuhan energi harian rata-rata orang dewasa.

“Dia lagi kejar target kurus dan ikut diet yang lagi viral. Makannya cuma sehari 300 kalori, padahal rata-rata masih butuh kira-kira 1.200 sampai 1.500 kalori, tergantung usia dan aktivitasnya. Akibatnya lambung kosong terlalu lama, asam lambung meningkat, badan lemas, dan akhirnya GERD-nya kambuh sampai harus ke IGD,” ungkapnya.

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Topik Artikel :
GERD Dokter IGD Diet Ekstrem Diet
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