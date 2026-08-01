Gaun Tipis Jennie BLACKPINK saat Tampil Bareng Tame Impala Jadi Sorotan Netizen

JAKARTA – Penampilan Jennie BLACKPINK saat menjadi bintang tamu dalam konser Tame Impala di Boston, Amerika Serikat, ramai diperbincangkan di media sosial.Bukan hanya aksi panggungnya saat membawakan lagu Dracula (Remix), busana yang dikenakannya juga memicu beragam reaksi dari warganet.

Jennie tampil bersama Kevin Parker, musisi di balik proyek Tame Impala, membawakan lagu kolaborasi Dracula (Remix) untuk pertama kalinya secara langsung sejak dirilis.

Dalam kesempatan tersebut, Jennie mengenakan sheer slip dress berwarna gelap bergaya vintage dengan detail transparan. Penampilannya dipadukan dengan riasan bernuansa gotik yang selaras dengan konsep lagu yang dibawakan.

Tak lama setelah video penampilannya beredar di media sosial, warganet pun memberikan beragam tanggapan. Sebagian memuji Jennie karena dinilai tampil percaya diri dan mampu menghidupkan konsep pertunjukan melalui pilihan busananya.

Fashion Jennie

Mereka juga menilai gaya tersebut sejalan dengan citra fesyen Jennie yang kerap bereksperimen dalam setiap penampilan panggungnya.