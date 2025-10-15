Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Rumor Jennie BLACKPINK Buat Beauty Brand, Fans Histeris Tak Sabar Ingin Beli

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Rabu, 15 Oktober 2025 |20:50 WIB
Rumor Jennie BLACKPINK Buat Beauty Brand, Fans Histeris Tak Sabar Ingin Beli
Rumor Jennie BLACKPINK Buat Beauty Brand, Fans Histeris Tak Sabar Ingin Beli (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Beredar rumor Jennie BLACKPINK akan meluncurkan merek kecantikannya. Para penggemar sangat antusias menunggu gebrakan baru ini.

Namun, apakah rumor ini benar adanya? Apakah Jennie BLACKPINK benar-benar akan membuat brand kecantikan sendiri?

Seperti diketahui, merek kosmetik bintang K-pop sangat populer di kalangan warganet. Hal itu karena Korea menjadi salah satu trendsetter kulit idaman.

Terkini, dikabarkan kontrak Jennie dengan merek-merek kecantikan telah berakhir. Oleh karena itu, para penggemar benar-benar mempercayainya.

Sebelumnya, Jennie BLACKPINK sempat mengajukan merek dagang dan disetujui pada tahun 2024. Setelah rumor ini muncul di internet, banyak penggemar mulai bertanya-tanya tentang langkah selanjutnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/194/3070861/jennie_blackpink-KIfl_large.jpg
Tampilan Imut Jennie BLACKPINK dengan Rambut Barunya di Paris Fashion Week
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/09/205/3060493/jennie_blackpink_bakal_rilis_single_solo_baru_usai_gabung_columbia_records-4wiL_large.jpg
Jennie BLACKPINK Bakal Rilis Single Solo Baru usai Gabung Columbia Records
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/09/33/3031965/jennie_blackpink-KNTR_large.jpg
Agensi Minta Maaf Buntut Jennie BLACKPINK Kepergok Nge-vape di Dalam Ruangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/09/33/3031961/jennie_blackpink_minta_maaf_usai_skandal_merokok_viral-P2zJ_large.jpg
Jennie BLACKPINK Minta Maaf usai Video Merokok Viral
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/09/33/3031864/jennie_blackpink-CUgO_large.jpg
Video Jennie BLACKPINK Diduga Nge-vape, Bikin Fans Heboh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/21/612/3024218/jennie_dan_billie_eilish-vc4U_large.jpg
4 Potret Momen Keakraban Billie Eilish dan Jennie BLACKPINK di Korea
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement