Rumor Jennie BLACKPINK Buat Beauty Brand, Fans Histeris Tak Sabar Ingin Beli

JAKARTA - Beredar rumor Jennie BLACKPINK akan meluncurkan merek kecantikannya. Para penggemar sangat antusias menunggu gebrakan baru ini.

Namun, apakah rumor ini benar adanya? Apakah Jennie BLACKPINK benar-benar akan membuat brand kecantikan sendiri?

Seperti diketahui, merek kosmetik bintang K-pop sangat populer di kalangan warganet. Hal itu karena Korea menjadi salah satu trendsetter kulit idaman.

Terkini, dikabarkan kontrak Jennie dengan merek-merek kecantikan telah berakhir. Oleh karena itu, para penggemar benar-benar mempercayainya.

Sebelumnya, Jennie BLACKPINK sempat mengajukan merek dagang dan disetujui pada tahun 2024. Setelah rumor ini muncul di internet, banyak penggemar mulai bertanya-tanya tentang langkah selanjutnya.