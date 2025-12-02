Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Motif Toraja Desain Jersey Indonesia untuk Sea Games 2025, Ini Maknanya

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 02 Desember 2025 |10:55 WIB
Motif Toraja Desain Jersey Indonesia untuk Sea Games 2025, Ini Maknanya
Motif Toraja Desain Jersey Indonesia untuk Sea Games 2025, Ini Maknanya. (Foto: Seagames 2025)
A
A
A

JAKRTA - Koleksi jersey terbaru Tim Indonesia untuk gelaran Sea Games 2025 resmi diperkenalkan dan mengusung budaya Nusantara Indonesia yang elegan. 

Jersey untuk Timnas Indonesia ini memadukan motif dari Toraja sebagai simbol perpaduan tradisi, kreativitas, dan kebanggaan nasional.

Seagames jersey

Pilihan desain motif Toraja ini pun dipilih langsung oleh desainer Didit Hediprasetyo bersama Sarinah. Desain jersey ini menonjolkan pola dari ukiran Toraja yang mencerminkan kekuatan dari Indonesia. 

Seagames jersey 3

“Menggunakan watih Toraja memberikan simbolisme terhadap kekuatan, pertahanan, dan resilience kepada para atlet kita,” ungkap Direktur Utama Sarinah Raisha Syarfuan, di Terminal 1 Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Senin (1/12/2025). 

Raisha mengatakan akurasi dan pengembangan warna serta motif dari Toraja ini memakan waktu dua bulan untuk dipadukan dalam jersey Tim Indonesia saat berlaga di Sea Games

(Rani Hardjanti)

      
