HOME WOMEN FASHION

Detail Busana Raline Shah Karya Desainer Tanah Air Saat Sundance Film Festival 2026

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Kamis, 29 Januari 2026 |08:09 WIB
Detail Busana Raline Shah Karya Desainer Tanah Air Saat Sundance Film Festival 2026
Detail Busana Raline Shah Karya Desainer Tanah Air Saat Sundance Film Festival 2026. (Foto Dok Raline Shah)
JAKARTA - Sundance Film Festival kembali diadakan di Amerika Serikat mulai 22 Januari 2026. Dalam ajang penghargaan bergengsi ini, aktris Tanah Air Raline Shah turut menghadiri festival mewakili Artist Group International yang juga menjadi manajemen internasional tempatnya bernaung sebagai aktor. 

Tampak hadir dalam pemutaran film Para Perasuk, Raline mengenakan busana karya desainer Sapto Djojokartiko dengan sentuhan elegan. Dalam acara ini, bintang film 5 CM itu mengaku bangga bisa turut hadir di acara sineas internasional ini. 

raline shah

“Senang sekali melihat karya sineas Indonesia mendapat sambutan sangat baik di Sundance Film Festival. Mudah-mudahan akan semakin banyak film nasional yang berbicara di forum film internasional dan mengharumkan nama bangsa," ujar Raline Shah dalam keterangan resminya, Kamis (29/1/2026). 

Di acara ini, Raline mengenakan busana blazer hijau dengan corak batik yang elegan dengan stelan inner turtle neck. Blazer tersebut dibalut dengan kain songket bernuansa senada.

 

