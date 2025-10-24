Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Desainer Muda Callista Aldenia, Karyanya Dipakai Billie Eilish

Tim Okezone , Jurnalis-Jum'at, 24 Oktober 2025 |15:39 WIB
Desainer Muda Callista Aldenia, Karyanya Dipakai Billie Eilish
Desainer Muda Callista Aldenia, Karyanya Dipakai Billie Eilish. (IG: Callista Aldenia)
A
A
A

JAKARTA - Callista Aldenia Nugraha sempat menjadi perbincangan hangat di media sosial berkat kisah hidupnya yang inspiratif pada 2023. Di usianya yang kala itu baru menginjak 17 tahun, ia telah mencetak prestasi luar biasa sebagai desainer perempuan termuda yang berhasil menembus panggung internasional. Karyanya yang unik dan berkarakter membuat namanya mulai dikenal luas, terutama di kalangan pecinta mode.

Remaja asal Mekar Wangi, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung ini sukses menarik perhatian dunia mode setelah salah satu rancangannya dikenakan oleh penyanyi ternama Billie Eilish. Momen tersebut membuat publik kagum sekaligus bangga, karena menunjukkan bahwa anak muda Indonesia mampu bersaing di tingkat global dengan kreativitas dan dedikasi tinggi.

Jaket Billie Eilish

Bahkan, tak tanggung-tanggung, Billie Eilish langsung memborong empat set pakaian buatan tangan Callista Aldenia ini. Tak hanya Billie Eilish, beberapa musisi dan artis lain yang menggunakan baju buatannya adalah penyanyi Grimes mantan istri Elon Musk, Tyler The Creator, Daniel Caesar, dan Emo Nite pun memakai baju buatan Callista Aldenia saat konser di Coachella.

“Terakhir Lula Lahfah juga mau pesan ke saya baru-baru ini,” ucap Callista.

Callista mengungkapkan, semua bukan terjadi secara kebetulan. Menurutnya, semua ini berawal dari hobinya mendesain baju sejak kecil. Selain mendesain, dirinya juga hobi mencari baju bekas atau thrifting. Dia juga mengaku mendapat dukungan dari keluarga yang juga berkecimpung di bisnis fesyen dan reseller dari brand terkenal di Indonesia.

“Dari kecil suka bikin desain baju yang konsepnya unik dan berbeda dari lainnya. Saya menggunakan beberapa bahan untuk membuat satu desain. Pernah juga beberapa kali ke Jakarta Fashion Week. Setelah itu, saya semakin mendalami fashion. Itu kelas 3 SD,” terangnya.

Halaman:
1 2 3
      
