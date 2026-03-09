Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral! Tingkah Kocak Sejumlah Pemuda Bangunkan Sahur Karyawan SPPG dengan Lagu Unik MBG

Niko Prayoga , Jurnalis-Senin, 09 Maret 2026 |10:05 WIB
Viral! Tingkah Kocak Sejumlah Pemuda Bangunkan Sahur Karyawan SPPG dengan Lagu Unik MBG
Viral! Tingkah Kocak Sejumlah Pemuda Bangunkan Sahur Karyawan SPPG dengan Lagu Unik MBG. (Foto: Layar tangkap @mocchel)
A
A
A

JAKARTA - Jagat media sosial tengah dihebohkan dengan tingkah kocak sejumlah pemuda yang membangunkan sahur karyawan di sebuah SPPG menggunakan lagu parodi MBG dalam bahasa Sunda yang pernah viral di media sosial.

Video tersebut berhasil menyita perhatian netizen usai diunggah oleh akun TikTok bernama @mocchel. Dalam video tersebut terlihat sejumlah pemuda yang melakukan aktivitas membangunkan sahur para karyawan di sebuah SPPG. Uniknya, mereka melakukan hal itu menggunakan pengeras suara dengan memutar lagu parodi MBG berbahasa Sunda yang pernah viral.

“MBG, MBG makan bergizi gratis, dibuka aya sanguan,” demikian lirik lagu yang mereka putar saat melakukan aksi lucu tersebut, seperti dikutip Senin (9/3/2026). 

Terlihat mereka memutar lagu tersebut untuk membangunkan sahur sambil tertawa ria. Salah seorang petugas SPPG yang terlihat keluar melalui salah satu pintu juga turut memberikan senyum sumringah melihat aksi kocak sejumlah pemuda tersebut.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/08/337/3205728//bgn-L6ap_large.jpg
BGN Ungkap 80 SPPG di Solo Raya Dimonopoli 1-5 Suplier
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/08/337/3205725//nanik_s_deyang-xE98_large.jpg
BGN Ungkap 78 SPPG di Solo Raya Terindikasi Langgar Aturan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/07/340/3205610//bgn-Za20_large.jpg
Awas! BGN Ancam Setop Operasional SPPG jika Tak Urus SLHS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/07/338/3205487//viral-a7qn_large.jpg
Polisi Hanya Beri Teguran ke Pengemudi yang Ugal-ugalan di Tol Becakayu, Motifnya Bikin Geleng Kepala
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/07/338/3205476//viral-fbmq_large.jpg
Polisi Temukan Pengemudi Mobil Ugal-ugalan di Tol Becakayu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/06/15/3205438//byd_atto_3_tetap_utuh_usai_terdampak_ledakan_rudal-IvgY_large.jpg
Viral BYD Atto 3 Tetap Utuh Usai Terdampak Ledakan Rudal Balistik di Yerusalem
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement