Viral! Tingkah Kocak Sejumlah Pemuda Bangunkan Sahur Karyawan SPPG dengan Lagu Unik MBG

JAKARTA - Jagat media sosial tengah dihebohkan dengan tingkah kocak sejumlah pemuda yang membangunkan sahur karyawan di sebuah SPPG menggunakan lagu parodi MBG dalam bahasa Sunda yang pernah viral di media sosial.

Video tersebut berhasil menyita perhatian netizen usai diunggah oleh akun TikTok bernama @mocchel. Dalam video tersebut terlihat sejumlah pemuda yang melakukan aktivitas membangunkan sahur para karyawan di sebuah SPPG. Uniknya, mereka melakukan hal itu menggunakan pengeras suara dengan memutar lagu parodi MBG berbahasa Sunda yang pernah viral.

“MBG, MBG makan bergizi gratis, dibuka aya sanguan,” demikian lirik lagu yang mereka putar saat melakukan aksi lucu tersebut, seperti dikutip Senin (9/3/2026).

Terlihat mereka memutar lagu tersebut untuk membangunkan sahur sambil tertawa ria. Salah seorang petugas SPPG yang terlihat keluar melalui salah satu pintu juga turut memberikan senyum sumringah melihat aksi kocak sejumlah pemuda tersebut.