HOME WOMEN FOOD

Viral Marketing Aldi Taher Jualan Burger, Bikin Ngakak Netizen

Niko Prayoga , Jurnalis-Senin, 09 Maret 2026 |06:48 WIB
Viral Marketing Aldi Taher Jualan Burger, Bikin Ngakak Netizen
Viral Marketing Aldi Taher Jualan Burger, Bikin Ngakak Netizen. (Foto: X AldiTaher)
JAKARTA - Musisi sekaligus artis Aldi Taher tengah jadi sorotan netizen. Penyanyi Tanah Air ini menghebohkan publik usai aktif mempromosikan burger dagangannya, Aldi’s Burger.

Uniknya, marketing jualan burger ala Aldi Taher ini cukup nyeleneh dan menjadi perhatian publik. Lewat media sosial Threads, Aldi aktif menuliskan komentar di berbagai konten untuk mempromosikan dagangannya tersebut.

“Mampir ke Aldi’s Burger Cempaka Putih, rotinya lembut dagingnya juicy. Lucy Mahalini bisa pesan online,” tulis promosi Aldi Taher.

Meski pesannya terdengar biasa, Aldi menuliskan promosi tersebut di sejumlah konten netizen hingga selalu muncul di beranda. Mantan suami Dewi Perssik ini juga menambahkan humor yang menggelitik setiap mempromosikan dagangannya.

Alhasil, marketing Aldi Taher ini pun viral dan menjadi sorotan publik. Banyak netizen yang salut dengan kegigihan dan keunikan promosi dagangan Aldi Taher.

Aldi bahkan membagikan momen saat toko burgernya ramai pengunjung imbas cara promosinya yang unik di media sosial.

 

