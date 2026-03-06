Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Viral! Tren Makan Salmon Pakai Durian Montong, Bikin Netizen Terkejut

Niko Prayoga , Jurnalis-Jum'at, 06 Maret 2026 |07:13 WIB
Viral! Tren Makan Salmon Pakai Durian Montong, Bikin Netizen Terkejut
Viral! Tren Makan Salmon Pakai Durian Montong, Bikin Netizen Terkejut (Foto: X)
JAKARTA – Media sosial kembali dihebohkan dengan tren kuliner unik. Kali ini, seorang netizen membagikan cara tak biasa menikmati salmon, yakni dengan memadukannya bersama Durian Montong.

Biasanya, salmon disajikan sebagai sashimi dan dimakan langsung dalam kondisi mentah. Namun dalam unggahan yang viral di media sosial, daging salmon segar justru dipadukan dengan potongan durian sebagai isiannya.

Fenomena ini viral setelah diunggah oleh akun X bernama @whOopsyouu. Dalam foto yang dibagikan, terlihat selembar daging salmon mentah membungkus sepotong durian, menciptakan kombinasi rasa yang tak biasa.

Unggahan tersebut pun langsung mengundang reaksi netizen. Banyak yang terkejut sekaligus penasaran dengan perpaduan dua bahan makanan yang sangat berbeda karakter.

“SALMON x DURIAN MONTONG??? ini beneran ada?? siapa sih yang kepikiran gabungin dua hal se-plot twist ini jadi satu menu,” tulis pemilik akun dalam keterangan unggahannya, dikutip Kamis (5/3/2026).

Halaman:
1 2 3
      
