Viral Istri Gubernur Kaltim Pakai Jam Tangan Lisa BLACKPINK, Harganya Fantastis

JAKARTA - Penampilan istri Gubernur Kalimantan Timur, Syarifah Suraidah, kini menjadi sorotan publik. Hal itu mencuat setelah isu pengadaan mobil dinas senilai Rp8,5 miliar ramai diperbincangkan.

Terbaru, ia terlihat mengenakan jam tangan mewah yang disebut-sebut serupa dengan yang pernah dipakai oleh member Lisa dari grup BLACKPINK. Jam tangan tersebut bukan sekadar aksesori pelengkap penampilan, karena harganya mencapai sekitar Rp 278 juta.

Jam tangan yang digunakan diketahui merupakan model ikonis dari brand mewah Bvlgari. Produk dari merek tersebut dikenal memiliki desain elegan, kualitas tinggi, serta harga premium sehingga sering menjadi incaran para kolektor dan pecinta fashion.

Dilihat dari unggahan akun Instagram machtwatch, jam tangan dengan banderol Rp 278 juta tersebut masuk dalam kategori aksesori kelas atas. Karena itu, benda tersebut bukan hanya berfungsi sebagai penunjuk waktu, tetapi juga sering dipandang sebagai simbol status dan gaya hidup.

Kemunculan jam tangan mewah tersebut pun memicu beragam komentar dari warganet. Sebagian mempertanyakan penampilan istri Gubernur Kaltim yang dinilai cukup mencolok.