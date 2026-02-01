Ressa Rizky Rossano Fashion Show dan Diberi Wejangan Shella Saukia

JAKARTA – Ressa Rizky Rossano yang menuntut hak anak dan kasih sayang kepada Denada mendapat perhatian dari Shella Saukia. Ia bahkan mendapatkan kesempatan untuk mengikuti fashion show bersama Ratih, ibu yang merawatnya selama ini.

Ressa dan Ibu Ratih menjadi model fashion show di acara Garis Poetih Raya Festival 2026 Edisi Spring/Summer (SS) by Shella Saukia. Di sela acara, Ressa mendapatkan wejangan dari sang pengusaha yang kerap disebut crazy rich dari Aceh tersebut.

“Ressa berdoa, Ressa tetap berdoa yang baik-baik ya, sayang. Biar bagaimanapun, jalannya sudah kebuka. Ressa sekarang fokus cari rezeki,” ujar Shella, seperti dikutip dari KucingPintarID, Minggu (1/2/2026).

Shella juga mengingatkan Ressa untuk terus berdoa agar sang ibu selalu sehat dan murah rezeki. Menurut Shella, pintu rezeki Ressa saat ini sudah dibukakan. Ia pun menyemangati Ressa agar terus berusaha mencari rezeki seluas-luasnya.

Seperti diketahui, penyanyi Denada Tambunan akhirnya mengakui Ressa Rizky Rossano sebagai anak kandungnya. Pengakuan tersebut diungkap oleh kuasa hukum Denada, Muhammad Iqbal, yang menyebut bahwa Denada tidak pernah tidak mengakui Ressa sebagai putra biologisnya.

Sebelumnya, Ressa Rizky Rossano menggemparkan publik setelah muncul ke hadapan publik dan mengaku sebagai anak kandung Denada. Pria berusia 24 tahun itu menjadi perhatian karena ingin diakui secara terbuka oleh sang penyanyi.

Profil Denada

Denada Elizabeth Anggia Ayu, atau yang lebih dikenal dengan nama Denada, adalah seorang penyanyi, rapper, penari, presenter, dan aktris Indonesia. Ia dikenal sebagai salah satu pelopor penyanyi wanita bergenre rap di Indonesia yang berhasil menembus industri musik arus utama sejak usia muda.

Wanita kelahiran Jakarta, 19 Desember 1978, ini merupakan putri dari penyanyi legendaris Indonesia, Emilia Contessa. Bakat seni Denada sudah terlihat sejak kecil. Ia mulai dikenal publik setelah mengikuti berbagai ajang pencarian bakat dan lomba menyanyi pada awal 1990-an.