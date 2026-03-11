Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Viral Potret Jennie BLACKPINK di Paris Fashion Week, Berani Pakai Outfit Tembus Pandang

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Rabu, 11 Maret 2026 |10:01 WIB
Viral Potret Jennie BLACKPINK di Paris Fashion Week, Berani Pakai Outfit Tembus Pandang
Viral Potret Jennie BLACKPINK di Paris Fashion Week, Berani Pakai Outfit Tembus Pandang (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Penampilan salah satu member BLACKPINK, Jennie, di ajang Paris Fashion Week kembali mencuri perhatian publik. Diketahui Jennie menggunakan busana dari brand ternama Chanel di acara tersebut.

Outfit yang dipakai Jennie pun langsung viral di media sosial dan memicu beragam reaksi dari netizen. Pada acara tersebut, Jennie tampil dengan gaya berani mengenakan bra top hitam dan celana pendek yang dipadukan dengan jaket dan rok transparan berbahan mesh dengan detail manik-manik.

Kombinasi outfit tersebut menampilkan kesan berani sekaligus elegan. Penampilannya semakin mencuri perhatian dengan tambahan mini bag merah yang memberikan kontras mencolok pada keseluruhan outfit bernuansa hitam.

Gaya tersebut semakin menegaskan citra Jennie sebagai salah satu ikon fashion di industri K-Pop. Namun, tidak semua netizen menyukai penampilan tersebut.

Picu Kritik Pedas

Banyak dari mereka mengkritik outfit tersebut karena dinilai terlalu terbuka dan tidak memberikan kesan fashion yang kuat. Bahkan, ada juga yang menyebut pakaian Jennie seperti baju tidur atau mirip dengan jaring ikan.

jennie

"Dia membuat Chanel terlihat seperti Shein, norak banget, seharusnya mereka punya duta merek yang lebih baik lol," tulis akun X @jkvc***.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/611/3177002/jennie-9SeO_large.jpg
Rumor Jennie BLACKPINK Buat Beauty Brand, Fans Histeris Tak Sabar Ingin Beli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/194/3070861/jennie_blackpink-KIfl_large.jpg
Tampilan Imut Jennie BLACKPINK dengan Rambut Barunya di Paris Fashion Week
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/09/205/3060493/jennie_blackpink_bakal_rilis_single_solo_baru_usai_gabung_columbia_records-4wiL_large.jpg
Jennie BLACKPINK Bakal Rilis Single Solo Baru usai Gabung Columbia Records
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/09/33/3031965/jennie_blackpink-KNTR_large.jpg
Agensi Minta Maaf Buntut Jennie BLACKPINK Kepergok Nge-vape di Dalam Ruangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/09/33/3031961/jennie_blackpink_minta_maaf_usai_skandal_merokok_viral-P2zJ_large.jpg
Jennie BLACKPINK Minta Maaf usai Video Merokok Viral
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/09/33/3031864/jennie_blackpink-CUgO_large.jpg
Video Jennie BLACKPINK Diduga Nge-vape, Bikin Fans Heboh
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement