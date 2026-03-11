Viral Potret Jennie BLACKPINK di Paris Fashion Week, Berani Pakai Outfit Tembus Pandang

JAKARTA - Penampilan salah satu member BLACKPINK, Jennie, di ajang Paris Fashion Week kembali mencuri perhatian publik. Diketahui Jennie menggunakan busana dari brand ternama Chanel di acara tersebut.

Outfit yang dipakai Jennie pun langsung viral di media sosial dan memicu beragam reaksi dari netizen. Pada acara tersebut, Jennie tampil dengan gaya berani mengenakan bra top hitam dan celana pendek yang dipadukan dengan jaket dan rok transparan berbahan mesh dengan detail manik-manik.

Kombinasi outfit tersebut menampilkan kesan berani sekaligus elegan. Penampilannya semakin mencuri perhatian dengan tambahan mini bag merah yang memberikan kontras mencolok pada keseluruhan outfit bernuansa hitam.

Gaya tersebut semakin menegaskan citra Jennie sebagai salah satu ikon fashion di industri K-Pop. Namun, tidak semua netizen menyukai penampilan tersebut.

Picu Kritik Pedas

Banyak dari mereka mengkritik outfit tersebut karena dinilai terlalu terbuka dan tidak memberikan kesan fashion yang kuat. Bahkan, ada juga yang menyebut pakaian Jennie seperti baju tidur atau mirip dengan jaring ikan.

"Dia membuat Chanel terlihat seperti Shein, norak banget, seharusnya mereka punya duta merek yang lebih baik lol," tulis akun X @jkvc***.