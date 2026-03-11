Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ini Isi Chat Terakhir Vidi Aldiano yang Sempat Dishare ke Sahabat Artis

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Rabu, 11 Maret 2026 |08:05 WIB
Ini Isi Chat Terakhir Vidi Aldiano yang Sempat Dishare ke Sahabat Artis
Ini Isi Chat Terakhir Vidi Aldiano yang Sempat Dishare ke Sahabat Artis (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Ini isi chat terakhir Vidi Aldiano yang sempat dishare ke sahabat artis. Kenangan bersama almarhum Vidi Aldiano sepertinya tidak bisa lepas begitu saja dari benak para sahabat. 

Vidi yang dikenal memiliki banyak sahabat meninggalkan  terlalu banyak momen kebersamaan dan sikap baik. Hal ini membuat sosok Vidi masih terus dikenang meski raga dan jiwanya telah pergi untuk selamanya. 

Beberapa sahabat bahkan membagikan momen chatting terakhir dengan Vidi. Mulai dari Prilly Latuconsina, Deddy Corbuzier hingga Agnez Mo.

Chat Terakhir Vidi Aldiano dengan Sahabat

1. Chat Vidi dengan Prilly Latuconsina

chat vidi

