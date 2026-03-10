Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Curhat Vidi ke Enzy Storia Sebulan Sebelum Berpulang: Gue Capek Banget

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Selasa, 10 Maret 2026 |13:33 WIB
Curhat Vidi ke Enzy Storia Sebulan Sebelum Berpulang: Gue Capek Banget
Curhat Vidi ke Enzy Storia Sebulan Sebelum Berpulang: Gue Capek Banget (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Duka mendalam masih dirasakan keluarga hingga para sahabat Vidi Aldiano setelah ia berpulang pada Sabtu (7/3/2026). Media sosial Instagram dipenuhi postingan sederet artis yang mengenang kedekatan mereka dengan pelantun lagu Nuansa Bening tersebut.

Salah satu sahabat Vidi yang merasa sangat terpukul ialah Enzy Storia. Bahkan, Enzy pun masih terus berkomunikasi dengan almarhum hingga satu hari menjelang kepergiannya.

Pada Senin (9/3/2026), Enzy sempat mengungkap percakapan WhatsApp dengan Vidi sekitar satu bulan sebelum Vidi berpulang. Dalam pesan itu, Vidi curhat dengan kondisinya yang sudah sangat lelah.

Ia mengaku lelah dengan naik turun kondisinya selama menderita kanker ginjal stadium 3 tersebut. Sebagai seorang sahabat, Enzy pun hanya bisa memberikan dukungan motivasi agar Vidi tetap semangat.

"Gue capek banget. Bener-bener capek. Kayak udah dong, plis.." tulis Vidi.

"Iya paham beb, ngerti bgttt. Remisi ya, bentar lagi bisa kok. Bisa dilewatin ini semua, yakin gue," jawab Enzy menguatkan.

Kini, setelah sang sahabat berpulang, Enzy pun mengaku lega dan ikhlas karena melihat perjuangan Vidi melawan penyakit akhirnya selesai. Usai prosesi pemakaman pada Sabtu (7/3/2026) lalu, Enzy mengungkapkan bahwa dirinya justru merasa lega karena Vidi kini tidak lagi merasakan sakit.

