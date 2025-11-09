Takut Punya Anak, Vidi Aldiano Khawatir Anaknya Warisi Gen Penyakit Kanker

JAKARTA - Warganet merasa empati dan bersedih atas pernyataan Vidi Aldiano yang baru-baru ini terungkap ke publik. Saat menjadi host dalam sebuah program YouTube di kanal Deddy Corbuzier, Vidi mengungkapkan ketakutan terbesarnya.

Vidi mengatakan bahwa ia takut memiliki anak yang nantinya mewarisi genetik penyakit darinya. Menurut Vidi, jika hal itu benar-benar terjadi, ia tidak bisa melakukan apa pun selain menerima takdir.

"Gue takut kalau anak gue punya genetik sakit gue. Lah, gak bisa gue apa-apain," ujar Vidi dalam podcast Deddy Corbuzier.

Pada momen itu, Vidi dan Deddy sedang membahas ketakutan terbesar mereka jika memiliki anak. Hal tersebut berkaitan dengan tamu yang diundang, yaitu influencer Juan dan Eve, yang sebentar lagi akan menjadi orang tua. Dalam video tersebut, Vidi juga tampak berbeda dari penampilannya di episode sebelumnya.

Vidi terlihat lebih kurus seusai memutuskan untuk berhenti menjalani kemoterapi demi menyembuhkan kanker yang dideritanya. Episode bersama Juan dan Eve ternyata menjadi episode terakhir Vidi sebelum akhirnya memutuskan untuk hiatus dari dunia hiburan demi fokus pada kondisi kesehatannya.

"Gue memutuskan beberapa bulan ke depan untuk take a break untuk fokus kepada pemulihan diri, and ALSO gue sedang mempersiapkan album baru juga untuk tahun depan, YEAY!" tulis Vidi.

Pada 1 November 2025, Vidi Aldiano secara resmi mengumumkan keputusannya untuk hiatus beberapa bulan ke depan. Ia meminta para penggemarnya untuk bersabar dan berjanji tengah mempersiapkan album baru untuk tahun depan.