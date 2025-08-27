Vidi Aldiano Bantah Pakai Wig saat Tampil di Publik: Apa Aku Sesakit Itu?

JAKARTA - Penyanyi Vidi Aldiano belakangan menjadi perbincangan netizen terkait penyakit kanker ginjal yang dideritanya. Banyak warganet mengkhawatirkan kondisi kesehatan Vidi, termasuk dugaan dirinya menggunakan wig atau rambut palsu saat tampil di publik.

Dugaan itu muncul mengingat Vidi tengah melakukan kemoterapi dalam proses pengobatan penyakit kankernya. Suami Sheila Dara ini pun dengan tegas membantah dirinya menggunakan rambut palsu saat hadir di sejumlah acara.

“Baca-bacain berita kesehatan diri sendiri, kayak yang diberitain lebih parah dari keadaan. Apa aku sesakit itu?,” kata Vidi di Instagram @vidialdiano, Rabu (27/8/2025).

“Orang-orang bilang gue pakai wig. Gue tuh males potong rambut aja tapi dipikir gue pakai wig,” tambah Vidi.

Vidi bahkan meminta sang istri, Sheila Dara untuk menjambak rambutnya demi membuktikan dirinya tak menggunakan rambut palsu. Ia mengaku rambutnya masih lebat meski kini ia rutin menjalani pengobatan kanker.

“Masya Allah tabarakallah rambutnya masih dikasih tebal, kemarin di-styling makin ngembang,” ucap Vidi.

Tak hanya itu, pria yang kerap dijuluki duta persahabatan ini juga syok dengan pemberitaan perihal kondisi kesehatannya. Belum lama ini, Vidi viral setelah dituntun selebritis Deddy Corbuzier setelah tampil di atas panggung.