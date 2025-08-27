Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Vidi Aldiano Bantah Pakai Wig saat Tampil di Publik: Apa Aku Sesakit Itu?

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Rabu, 27 Agustus 2025 |06:15 WIB
Vidi Aldiano Bantah Pakai Wig saat Tampil di Publik: Apa Aku Sesakit Itu?
Vidi Aldiano Bantah Pakai Wig saat Tampil di Publik: Apa Aku Sesakit Itu? (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Penyanyi Vidi Aldiano belakangan menjadi perbincangan netizen terkait penyakit kanker ginjal yang dideritanya. Banyak warganet mengkhawatirkan kondisi kesehatan Vidi, termasuk dugaan dirinya menggunakan wig atau rambut palsu saat tampil di publik.

Dugaan itu muncul mengingat Vidi tengah melakukan kemoterapi dalam proses pengobatan penyakit kankernya. Suami Sheila Dara ini pun dengan tegas membantah dirinya menggunakan rambut palsu saat hadir di sejumlah acara.

“Baca-bacain berita kesehatan diri sendiri, kayak yang diberitain lebih parah dari keadaan. Apa aku sesakit itu?,” kata Vidi di Instagram @vidialdiano, Rabu (27/8/2025).

“Orang-orang bilang gue pakai wig. Gue tuh males potong rambut aja tapi dipikir gue pakai wig,” tambah Vidi.

Vidi bahkan meminta sang istri, Sheila Dara untuk menjambak rambutnya demi membuktikan dirinya tak menggunakan rambut palsu. Ia mengaku rambutnya masih lebat meski kini ia rutin menjalani pengobatan kanker.

“Masya Allah tabarakallah rambutnya masih dikasih tebal, kemarin di-styling makin ngembang,” ucap Vidi.

Tak hanya itu, pria yang kerap dijuluki duta persahabatan ini juga syok dengan pemberitaan perihal kondisi kesehatannya. Belum lama ini, Vidi viral setelah dituntun selebritis Deddy Corbuzier setelah tampil di atas panggung.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/09/194/3194456/vidi_aldiano-a6HO_large.jpg
Vidi Aldiano Tampil Berkumis, Bikin Netizen Pangling
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/482/3191916/vidi-IjX9_large.jpg
Cerita Vidi Aldiano 6 Tahun Berjuang Melawan Kanker: Aku Belajar soal Keikhlasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/629/3182466/vidi_aldiano-RK2D_large.jpg
Takut Punya Anak, Vidi Aldiano Khawatir Anaknya Warisi Gen Penyakit Kanker
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/482/3168927/vidi-Cw10_large.jpg
Makin Pucat, Vidi Aldiano: Obat Kemo Bikin Kulit Kayak Edward Cullen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/19/612/3105766/potret_vidi_aldiano_dan_sheila_dara_rayakan_anniversary_pernikahan_di_madinah-ZMdh_large.jpg
Potret Vidi Aldiano dan Sheila Dara Rayakan Anniversary Pernikahan di Madinah, Bikin Adem
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/10/194/3006928/potret-vidi-aldiano-dan-sheila-dara-hadir-di-pernikahan-mahalini-dan-rizky-febian-kompak-pakai-outfit-hitam-fcf49ryu78.jpg
Potret Vidi Aldiano dan Sheila Dara Hadir di Pernikahan Mahalini dan Rizky Febian, Kompak Pakai Outfit Hitam
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement