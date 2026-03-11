Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Penumpang KRL Alami Pelecehan Seksual Sampai Menangis Ketakutan Lihat Pelaku

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Rabu, 11 Maret 2026 |14:31 WIB
Viral Penumpang KRL Alami Pelecehan Seksual Sampai Menangis Ketakutan Lihat Pelaku
Viral Penumpang KRL Alami Pelecehan Seksual Sampai Menangis Ketakutan Lihat Pelaku (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Viral peristiwa pelecehan seksual yang dialami seorang penumpang perempuan di KRL Commuter Line Jabodetabek. Korban dengan akun Instagram @inanisaaaa_ membagikan pengalaman tidak menyenangkan yang terjadi pada Senin (9/3/2026) sekitar pukul 06.30 WIB di tengah kondisi gerbong yang padat.

Dalam unggahan di media sosial, korban mengaku awalnya sempat mengira kontak fisik yang terjadi akibat kondisi kereta yang berdesakan. Namun, ia kemudian merasa ada tindakan yang tidak wajar dari seorang pria di belakangnya.

Korban mengungkap pria tersebut diduga sengaja menempelkan tubuhnya sambil melakukan tindakan yang membuatnya tidak nyaman. Saat mencoba memastikan dengan membuka kamera ponselnya, ia mengaku sempat melihat pantulan wajah pria tersebut di layar.

Menurut pengakuannya, pria itu bahkan sempat berbicara kepadanya sambil terus melakukan kontak fisik yang tidak pantas. Korban mengaku sempat tidak mampu bereaksi karena merasa kaget dan takut.

Situasi baru berubah ketika korban akhirnya memberanikan diri merekam kejadian tersebut menggunakan ponselnya dan berteriak meminta bantuan. Beberapa penumpang lain kemudian membantu menjauhkan korban dari pria yang diduga sebagai pelaku.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/11/612/3206287/viral-EWX9_large.jpg
Viral Tren Meditasi di Dalam Peti Mati di Jepang, Disebut Bantu Refleksi Hidup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/07/612/3205521/nabilah-YA0t_large.jpg
Profil Nabilah O Brien, Selebgram Korban Pencurian yang Jadi Tersangka Usai Unggah CCTV Restoran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/07/612/3205474/viral-fLiz_large.jpg
Viral Video Pria Pergoki Calon Istri Selingkuh di Hotel Seminggu Sebelum Akad Nikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/07/612/3205463/viral-EFkJ_large.jpg
Viral! Pengamen Pakai Cara Unik Curi Perhatian Pengendara, Joget di Lampu Merah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/06/612/3205364/viral-mxID_large.jpg
Heboh! Driver Ojol Senang Dapat BHR Rp1,6 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/06/612/3205342/viral-n5gk_large.jpg
Viral! Orang Tarik Tunai Uang Rp1,8 Miliar Pakai Kantong Kresek
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement