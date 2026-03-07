Profil Nabilah O Brien, Selebgram Korban Pencurian yang Jadi Tersangka Usai Unggah CCTV Restoran

JAKARTA - Profil Nabilah O Brien, selebgram korban pencurian yang menjadi tersangka usai unggah CCTV restoran. Selebgram Nabilah O’Brien ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Mabes Polri setelah membongkar aksi pencurian makanan yang terjadi di restoran miliknya.

“Saya korban pencurian yang menjadi tersangka di Bareskrim Mabes Polri. Saya diam selama 5 bulan karena takut untuk bersuara dan berbicara,” ujar Nabilah lewat akun Instagram pribadinya, @nabobrien.

Ketakutan itu, didasarkan Nabilah pada fakta dirinya diminta mengakui apa yang dia nyatakan dalam unggahannya di Instagram dan bukti CCTV adalah fitnah. Selain itu, dia juga dimintai uang sebesar Rp1 miliar.

Oleh karena itu, sang selebgram meminta kepada Komisi III DPR RI hingga Kapolri Listyo Sigit Prabowo memberikan keadilan untuk kasusnya. “Saya yakin keadilan bisa ditegakkan. Hanya ini yang bisa saya lakukan. Saya tidak tahu harus minta perlindungan ke mana lagi,” ujarnya.

Terkait kasus Nabilah O’Brien tersebut, Auditor Kepolisian Madya TK II Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Polri, Kombes Pol Manang Soebeti menyatakan akan membantu kasus sang selebgram.

Profil Nabilah O'Brien

Nabilah O'Brien memiliki nama lengkap Nabilah Afifah O'Brien dan lahir pada 19 Juni 1995. Ia merupakan lulusan Sarjana Filsafat dari Universitas Indonesia setelah menempuh pendidikan sejak 2013 hingga 2017.

Selain berbisnis kuliner, Nabilah O'Brien juga mendirikan perusahaan kosmetik bernama Cheona Akin. Ia juga dikenal sebagai penulis buku berjudul The Woman With The Deepest Love.

Nama Lengkap: Nabilah Afifah O'Brien

Tanggal Lahir: 19 Juni 1995

Usia: 30 tahun

Pendidikan: S1 Filsafat Universitas Indonesia

Agama: Islam Profesi: Selebgram, pengusaha, penulis

Instagram: @nabobrien

Bisnis: Bibi Kelinci Kopitiam dan Cheona Akin

Nabilah O'Brien merupakan selebgram dan pengusaha muda yang dikenal lewat bisnis kuliner dan kecantikan. Namanya kini menjadi sorotan setelah mengaku menjadi tersangka usai melaporkan dugaan pencurian di restorannya sendiri.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

