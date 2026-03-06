Heboh! Driver Ojol Senang Dapat BHR Rp1,6 Juta

JAKARTA - Seorang pengemudi ojek online (ojol) tengah viral di media sosial dan mendapat perhatian warganet. Pasalnya, ia membagikan video yang menunjukkan momen saat dirinya menerima Bonus Hari Raya (BHR) dari penyedia aplikasi dengan nominal Rp1,6 juta.

Video tersebut viral setelah diunggah oleh akun di TikTok bernama @driver_poin. Dalam video itu, ia memperlihatkan notifikasi yang menunjukkan dirinya menerima bantuan hari raya.

Pada notifikasi tersebut tertulis “Bonus Hari Raya” dengan nominal Rp1.600.000.

Awalnya, ia hanya menunjukkan notifikasi pembayaran dari pelanggan dengan nominal yang bervariasi, mulai dari Rp16.000 hingga Rp23.000. Video itu diiringi dengan suara tangis sedih.

Namun, saat video menampilkan notifikasi BHR, ekspresi tersebut langsung berubah menjadi tawa bahagia.