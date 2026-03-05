Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Viral! 20 Unta di Oman Didiskualifikasi dari Kontes Kecantikan karena Suntik Botox

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Kamis, 05 Maret 2026 |11:05 WIB
Viral! 20 Unta di Oman Didiskualifikasi dari Kontes Kecantikan karena Suntik Botox
Viral! 20 Unta di Oman Didiskualifikasi dari Kontes Kecantikan karena Suntik Botox (Foto: times of india)
A
A
A

JAKARTA – Sebanyak 20 unta dilaporkan didiskualifikasi dari ajang kontes kecantikan tradisional di Oman setelah terbukti menjalani prosedur kosmetik terlarang. Kabar ini menjadi sorotan internasional karena jumlah pelanggaran yang disebut lebih banyak dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Festival tersebut merupakan bagian dari tradisi budaya di kawasan Teluk yang mengangkat prestise peternak sekaligus merayakan keindahan alami unta. Dalam aturan lomba, panitia secara tegas melarang segala bentuk modifikasi buatan terhadap hewan peserta.

Kontroversi mencuat ketika dewan juri mencurigai adanya ciri fisik yang dianggap tidak wajar pada sejumlah unta. Pemeriksaan lanjutan oleh dokter hewan kemudian menemukan indikasi penggunaan prosedur kosmetik, demikian dilansir dari times of India.

Beberapa perlakuan yang disebut terdeteksi antara lain suntikan Botox untuk memengaruhi tampilan otot wajah, filler guna mempertegas bentuk bibir dan hidung, hingga intervensi lain yang dinilai mengubah karakteristik alami hewan.

Penyelenggara menegaskan bahwa integritas kompetisi serta kesejahteraan hewan menjadi prioritas utama. Oleh karena itu, unta yang terbukti melanggar aturan langsung dikeluarkan dari perlombaan.

Meski insiden ini mencoreng sebagian peserta, festival tetap berlangsung dengan menampilkan unta-unta yang dinyatakan memenuhi kriteria dan mempertahankan keaslian penampilan mereka.

Kasus manipulasi kosmetik pada kontes unta sebelumnya memang pernah terjadi di sejumlah negara Teluk. Namun, jumlah diskualifikasi kali ini disebut sebagai salah satu yang terbesar dan memicu perhatian luas dari publik global.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

Women Okezone menyajikan berita terbaru dan terpercaya seputar dunia perempuan. Dapatkan informasi terkini tentang gaya hidup, kesehatan, karier, dan inspirasi wanita di Indonesia.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/04/612/3204934/tato-BMeX_large.jpg
Viral! Wanita Pasang Tato Peta Indonesia di Dada, Netizen Ramai Beri Komentar Lucu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/04/629/3204869/viral-hcJ3_large.jpg
Viral Bocah Beragama Kristen Ini ikut Sholat Tarawih 3 Hari Berturut-turut, Alasannya Bikin Ngakak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/04/25/3204901/ledakan_rudal-2SwL_large.jpg
Resor Mewah di Dubai Kena Rudal, Pasangan yang Lagi Bulan Madu Ketakutan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/04/612/3204878/pizza-vEqT_large.jpg
Arti Fenomena Lonjakan Pesanan Pizza dari Pentagon Terjadi Lagi Sebelum Serangan Israel-AS-Iran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/28/612/3204162/eunike-kuLb_large.jpg
Profil Eunike Tanzil, Komposer Asal Indonesia yang Garap Ringtone Samsung Terbaru Bernuansa Angklung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/28/612/3204158/syarifah-GsyQ_large.jpg
Potret Syarifah Suraidah, Istri Gubernur Kaltim yang Disorot Publik
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement