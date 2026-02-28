Advertisement
Profil Eunike Tanzil, Komposer Asal Indonesia yang Garap Ringtone Samsung Terbaru Bernuansa Angklung

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Sabtu, 28 Februari 2026 |10:41 WIB
Profil Eunike Tanzil, Komposer Asal Indonesia yang Garap Ringtone Samsung Terbaru Bernuansa Angklung
Profil Eunike Tanzil, Komposer Asal Indonesia yang Garap Ringtone Samsung Terbaru Bernuansa Angklung (Foto: Instagram)
JAKARTAKomposer asal Indonesia, Eunike Tanzil, dipercaya mengaransemen ulang nada dering terbaru untuk Samsung pada 2026. Karya tersebut merupakan versi terbaru dari nada ikonik “Over the Horizon” yang selama ini digunakan pada lini perangkat Samsung di berbagai negara.

Melalui unggahan di akun Instagram resminya, Eunike membagikan pengalamannya terlibat langsung dalam proyek tersebut, termasuk proses rekaman bersama Royal Philharmonic Orchestra di Abbey Road Studios, London.

Sentuhan Angklung dalam Aransemen Global

Dalam aransemen “Over the Horizon 2026”, Eunike menghadirkan perpaduan instrumen orkestra dengan angklung, alat musik tradisional Indonesia. Ia menyebut pendekatan tersebut sebagai upaya membawa nuansa budaya Indonesia ke panggung global.

“I tried to capture the beauty of nature by blending orchestral textures with angklung,” tulisnya di akun instagramnya. Ia juga mengungkapkan bahwa dirinya telah memainkan angklung sejak masa sekolah menengah, sehingga proyek ini terasa personal baginya.

Video penampilan penuh dan cuplikan di balik layar proyek ini turut diunggah melalui kanal YouTube resmi Samsung Newsroom pada 20 Februari 2026. Versi penampilan penuh disajikan dengan audio Dolby Atmos, dengan Eunike juga bertindak sebagai konduktor. Sementara video di balik layar menampilkan proses kreatif di balik aransemen tersebut.

Aransemen terbaru “Over the Horizon 2026” resmi dirilis pada 25 Februari 2026.

Biodata dan Perjalanan Karier

Eunike Tanzil merupakan komponis kelahiran Medan, Sumatra Utara. Sejak usia muda, ia telah menunjukkan ketertarikan dan bakat di bidang musik, khususnya piano.

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
Samsung Profil Komposer Viral
