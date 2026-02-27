Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Profil Lindi Fitriyana, Sosok Istri Sah Virgoun

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Jum'at, 27 Februari 2026 |14:53 WIB
Profil Lindi Fitriyana, Sosok Istri Sah Virgoun
Profil Lindi Fitriyana, Sosok Istri Sah Virgoun (Foto: instagram)
JAKARTA – Virgoun dan Lindi Fitriyana resmi menjadi sepasang suami istri setelah menggelar akad nikah tertutup di kawasan Gading, Serpong, Tangerang, pada 26 Februari 2026.

Sandy Arifin, sahabat sekaligus kuasa hukum sang musisi, mengungkapkan bahwa prosesi akad nikah berlangsung khidmat, lancar, dan penuh kehangatan. Momen tersebut turut dihadiri keluarga inti, termasuk ibunda Virgoun, Eva Manurung, kakak, serta anak-anaknya.

Dalam acara tersebut, Virgoun tampil gagah mengenakan jas hitam, dasi kupu-kupu, dan peci. Sementara Lindi Fitriyana tampak anggun dengan gaun pengantin putih lengkap dengan veil senada. Pernikahan ini pun membuat publik penasaran dengan sosok Lindi dan latar belakangnya.

Profil Lindi Fitriyana

Nama Lindi Fitriyana mendadak menjadi perbincangan publik usai kabar pernikahannya dengan Virgoun mencuat. Undangan pernikahan yang sempat beredar luas di media sosial turut membuat namanya semakin dikenal.

Lindi dikenal sebagai aktris FTV dan penyanyi. Ia kerap membintangi berbagai judul FTV dengan karakter yang beragam, mulai dari peran protagonis hingga pendukung. Beberapa judul yang pernah dibintanginya antara lain Pengganti Pengantin, Merangkai Kisah Indah, dan Catatan Hati Perempuan.

