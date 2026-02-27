Biji Labu Ternyata Punya Manfaat Besar untuk Kesuburan dan Maskulinitas Pria

JAKARTA – Selama ini mungkin banyak orang mengenal telur dan tauge sebagai makanan yang bermanfaat bagi kesuburan pria. Namun ternyata, ada satu bahan makanan lain yang tak kalah hebat, yakni biji labu.

Meski sering dibuang saat mengolah buah labu, bijinya justru menyimpan berbagai nutrisi penting yang berperan dalam menjaga kesehatan reproduksi dan maskulinitas pria.

Bermanfaat untuk Kesehatan Prostat

Melansir dari Healthline, biji labu diketahui dapat membantu meringankan gejala hiperplasia prostat jinak (BPH), yaitu kondisi pembesaran kelenjar prostat yang dapat mengganggu proses buang air kecil pada pria.

Konsumsi biji labu, baik secara langsung maupun dalam bentuk olahan, juga disebut dapat membantu mengurangi gejala kandung kemih terlalu aktif. Hal ini berkaitan dengan kandungan zinc (seng) yang cukup tinggi dalam biji labu.

Tinggi Zinc, Dukung Produksi Testosteron

Zinc merupakan mineral penting yang berperan dalam produksi testosteron dan kualitas sperma. Kekurangan zinc dapat berdampak pada penurunan kadar testosteron dan gangguan kesuburan.

Selain itu, biji labu juga kaya antioksidan dan nutrisi lain yang mendukung kesehatan sistem reproduksi pria secara keseluruhan.

Sementara itu, menurut Mosaic Medicine, konsumsi sekitar satu ons (sekitar 28 gram) biji labu mengandung kurang lebih 2,2 miligram zinc, atau sekitar 20 persen dari kebutuhan harian pria. Asupan ini membantu mendukung produksi testosteron secara optimal.

Potensi Mengurangi Gejala Pembengkakan Prostat