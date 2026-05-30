Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Liptint Keychain, Tren Kecantikan Baru yang Praktis dan Stylish

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 30 Mei 2026 |11:05 WIB
Liptint Keychain, Tren Kecantikan Baru yang Praktis dan Stylish
Liptint keychain. (Foto: Candier)
A
A
A

DI era yang serba cepat, produk kecantikan tidak hanya dituntut memiliki kualitas yang baik, tetapi juga praktis dan mudah dibawa ke mana saja. Salah satu inovasi yang sedang diminati adalah liptint keychain.

Liptint keychain didesain dengan gantungan kunci. Alhasil, make up satu ini dapat dipasang di tas, dompet, atau kunci kendaraan.

Lip Tints

1. Liptint Keychain Simple

Liptint keychain adalah produk pewarna bibir yang dikemas dalam wadah mini dan dilengkapi gantungan kunci. Desainnya yang sederhana membuat produk ini terlihat elegan, ringan, dan mudah digunakan kapan saja.

Dengan ukuran yang compact, pengguna tidak perlu lagi mencari liptint di dalam tas. Pasalnya, produk selalu berada dalam jangkauan.

2. Keunggulan Liptint Keychain

Liptint keychain pun punya sejumlah keunggulan. Hal tersebut membuat liptint keychain jadi lebih diminati saat ini.

Berikut keunggulan liptint keychain:

1. Praktis Dibawa ke Mana Saja

Ukuran mini membuat liptint keychain sangat cocok untuk aktivitas sehari-hari. Produk dapat digantung pada tas atau kunci sehingga mudah ditemukan saat dibutuhkan.

2. Desain Minimalis dan Menarik

Konsep simple yang diusung memberikan tampilan modern dan estetik. Cocok bagi pengguna yang menyukai aksesori fungsional tanpa terlihat berlebihan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/611/3193184/makeup-resX_large.jpg
Tips Makeup Flawless Anti Nge-crack dan Cakey
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/611/3189463/tren_makeup-R4XQ_large.jpg
Tren Make Up 2026: Warna Cerah dan Berani Jadi Ajang Ekspresi Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/27/611/3142392/bedak-MHaQ_large.jpg
Jenis-Jenis Bedak dan Fungsinya, Kenali dan Jangan Sampai Salah Pilih Bedak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/611/3014139/6-langkah-penggunaan-retinol-di-malam-hari-untuk-cerahkan-kulit-MDx1aPt1xR.jpg
6 Langkah Penggunaan Retinol di Malam Hari untuk Cerahkan Kulit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/23/611/2999608/tips-biar-make-up-tetap-awet-dan-flawless-saat-beraktivitas-di-luar-uM8XDXxGnP.jpg
Tips Biar Make Up Tetap Awet dan Flawless Saat Beraktivitas di Luar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/25/611/2975073/seberapa-sering-anda-bersihkan-produk-makeup-3qEoOdihOq.jpg
Seberapa Sering Anda Bersihkan Produk Makeup?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement