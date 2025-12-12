Tren Make Up 2026: Warna Cerah dan Berani Jadi Ajang Ekspresi Diri

JAKARTA - Tahun 2026 diprediksi akan menjadi era penuh warna dan kebebasan berekspresi dalam dunia makeup. Setelah tren riasan netral dan minimalis mendominasi beberapa tahun terakhir, para makeup artist kini menghadirkan gaya yang lebih berani, imajinatif, dan eksploratif.

Dilansir dari Allure, tren makeup tahun depan tak lagi sekadar fokus pada teknik atau produk, tetapi lebih pada bagaimana seseorang mengekspresikan kepribadian, emosi, hingga identitas melalui riasan wajah. Makeup menjadi medium kreatif dan personal layaknya sebuah kanvas.

Salah satu perubahan paling mencolok adalah penggunaan warna-warna cerah dan berani. Di runway hingga media sosial, tampak tren rainbow lids, warna pastel lembut, hingga palet unik yang memadukan inspirasi dari era 1980-an hingga 2010-an.

Para makeup artist menyebut bahwa masyarakat kini ingin tampil tidak hanya ‘cantik’, tetapi juga autentik. Warna yang digunakan bukan hanya soal estetika, melainkan representasi suasana hati dan karakter diri.

Tren 2026 juga diperkaya dengan tekstur shimmer, efek holografik, dan kilau futuristik yang terinspirasi dari dunia gaming, sci-fi, serta visual cyber. Efek ini memberikan dimensi tambahan pada tampilan makeup, menciptakan kilau yang berubah sesuai pergerakan dan cahaya.

Tak hanya futuristik, nuansa nostalgia juga ikut mewarnai tren 2026. Mulai dari blush tebal dan terracotta ala 1980-an, warna mata elektrik, bentuk eyeliner dramatis, hingga gaya lipstik klasik yang diberi sentuhan modern agar tetap relevan untuk aktivitas harian maupun editorial fashion.

Kesimpulannya, makeup di tahun 2026 tidak lagi terpaku pada satu gaya yang berlaku universal. Sebaliknya, tren ini mendorong setiap individu untuk merayakan keunikan melalui permainan warna cerah, tekstur berkilau yang playful, hingga perpaduan gaya vintage dan modern.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)