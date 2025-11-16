Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Make Up Boiyen saat Akad Nikah, Flawless dan Bikin Pangling!

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 16 November 2025 |20:05 WIB
Make Up Boiyen saat Akad Nikah, Flawless dan Bikin Pangling!
Make Up Boiyen saat Akad Nikah, Flawless dan Bikin Pangling! (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Presenter sekaligus komedian Boiyen resmi menikah dengan Rully Anggi Akbar pada Sabtu (15/11/2025) di kawasan ICE BSD, Tangerang. Pernikahan Boiyen ini membuat netizen ikut bahagia menyaksikan momen Boiyen resmi melepas masa lajangnya.

Tak hanya itu, penampilan Boiyen di momen akad nikah juga mencuri perhatian. Pelantun Cintaku Lowbatt ini begitu memesona dalam balutan baju pengantin adat Sunda dengan siger dan ronce melati yang menawan.

Riasan wajah Boiyen juga tak kalah memukau. Gaya make up-nya sukses menampilkan aura pengantin yang elegan di momen akad nikahnya.

Pesona make up Boiyen diunggah di Instagram sang make up artist, Adi Rustana. Terlihat nuansa pink kecokelatan dipilih sebagai riasan pengantin sang komedian.

Dalam foto tersebut, tampak Boiyen begitu anggun dengan riasan wajah yang flawless dan bikin pangling. Blush on bernuansa pink membuat riasannya semakin merona.

Area matanya pun dibuat lembut namun tetap tegas sehingga memberikan kesan berbinar. Lipstik bernuansa pink berhasil menyatukan keseluruhan riasan wajah Boiyen yang memukau.

Make up tersebut juga berpadu dengan kebaya putih yang elegan dan cocok dengan seluruh nuansa riasannya.

Halaman:
1 2
      
