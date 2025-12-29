Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Viral di Kalangan MUA dan Influencer, Ini Deretan Review Positif Tentang Produk Showty

Agustina Wulandari , Jurnalis-Senin, 29 Desember 2025 |15:23 WIB
Viral di Kalangan MUA dan Influencer, Ini Deretan Review Positif Tentang Produk Showty
MUA buktikan keunggulan Showty. (Foto: dok Showty)
JAKARTA - Industri kecantikan lokal kini makin semarak dengan kehadiran Showty, brand asal Indonesia yang dikenal lewat rangkaian makeup inovatif dan desain kemasan yang modern. Tak hanya menarik perhatian para beauty enthusiast, produk-produk Showty juga sukses mencuri hati para makeup artist (MUA), influencer, dan anggota komunitas loyal mereka yang dikenal dengan sebutan Showtynion.

Kombinasi formula ringan, hasil akhir yang flawless, serta pilihan warna yang cocok untuk berbagai tone kulit menjadi alasan utama mengapa banyak pengguna setia. Tak heran, review positif tentang Showty terus bermunculan di media sosial seperti TikTok dan Instagram—menandakan bahwa brand ini tak sekadar tren sesaat, tapi benar-benar hadir sebagai game changer di dunia kecantikan lokal.

Disukai Para MUA karena Kualitas yang Terbukti

Lebih dari 500 MUA di seluruh Indonesia telah mencoba dan merekomendasikan produk-produk Showty. Dua di antaranya adalah Sulistyawati dan Agnes Jo, MUA dari kawasan Jabodetabek yang memuji performa produk Showty saat digunakan untuk berbagai look.

Sulistyawati menyebut, “Overall semua produk Showty itu sangat bagus, aku sangat recommend untuk liptint-nya, dari jam 12 sampai jam 5 nggak ilang sama sekali!” Ia juga menyoroti lip matte Showty yang punya warna kalem tapi tetap cocok dipadukan dengan berbagai shade cushion.

Sementara Agnes Jo menambahkan bahwa Showty punya formula yang nyaman di bibir tanpa terasa kering. “Aku kasih jempol banget sih untuk produk lips-nya Showty! Cushion-nya juga oke banget buat orang yang susah nyari undertone,” ujarnya. Tak hanya soal hasil akhir yang rapi, kemudahan aplikasi dan kenyamanan tekstur juga jadi nilai plus di mata para MUA.

Influencer yang Puji Tekstur dan Warna Showty

Influencer puji tekstur dan warna Showty. (Foto: dok Showty)

