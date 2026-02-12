Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Soulyu Meriahkan Medan Beauty Week 2026 dengan Antusiasme Luar Biasa

Rani Hardjanti , Jurnalis-Kamis, 12 Februari 2026 |12:49 WIB
Soulyu Meriahkan Medan Beauty Week 2026 dengan Antusiasme Luar Biasa
Soulyu Meriahkan Medan Beauty Week 2026 dengan Antusiasme Luar Biasa. (Foto: Soulyu)
JAKARTA - Soulyu resmi hadir di ajang Medan Beauty Week 2026 yang berlangsung pada 5–8 Februari 2026, dan sukses mencuri perhatian para beauty enthusiast di Kota Medan. Kehadiran Soulyu di salah satu beauty event terbesar di kota ini menjadi momen yang penuh semangat, energi, dan interaksi hangat bersama para pengunjung.

Selama empat hari penuh, booth Soulyu tak pernah sepi dari antrean pengunjung yang ingin mencoba langsung berbagai produk unggulan. Sejak hari pertama, suasana sudah terasa meriah. Beauty lovers dari berbagai kalangan datang untuk melakukan first try, berkonsultasi warna sesuai undertone kulit, hingga berburu produk best-seller dengan penawaran spesial selama event berlangsung.

Antusiasme pengunjung terlihat dari tingginya minat untuk mencoba produk secara langsung. Tim beauty advisor Soulyu dengan sigap membantu memberikan rekomendasi shade, menjelaskan keunggulan produk, hingga berbagi tips aplikasi agar hasil makeup terlihat lebih flawless dan tahan lama. Interaksi ini menciptakan pengalaman belanja yang tidak hanya menyenangkan, tetapi juga personal dan informatif.

Beberapa produk baru seperti Airy Ink Lip Glassie dan Cloud Hydrating Cushion  menjadi highlight utama selama event berlangsung. Banyak pengunjung yang penasaran dengan tekstur ringan, hasil akhir yang glowing, serta pilihan shade yang cocok untuk berbagai warna kulit. Tidak sedikit yang langsung jatuh hati setelah mencoba dan membagikan pengalaman mereka di media sosial, semakin menambah hype di sekitar booth Soulyu.

 

