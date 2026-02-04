Viral Baking Soda Dijadikan Skincare, Ini 5 Efek Samping yang Ditimbulkan

JAKARTA - Viral ramai baking soda menjadi skincare. Menjajikan dampak yang cepat namun ternyata berbahaya.

Banyak pengguna media sosial, terutama TikTok, mengklaim baking soda dapat mencerahkan kulit, meratakan warna kulit, bahkan membantu mengatasi jerawat hanya dengan mencampurkannya dengan air.

Menurut para ahli, penggunaan baking soda pada kulit dapat menyebabkan sejumlah masalah kesehatan. Berikut ini penjelasannya verywellhealth, Rabu (4/2/2026).

1. Mengganggu keseimbangan pH kulit

Kulit manusia memiliki pH alami yang sedikit asam, yang berfungsi menjaga kelembapan dan melindungi kulit dari bakteri. Baking soda bersifat alkali, sehingga penggunaan berulang dapat mengganggu fungsi alami tersebut.

2. Iritasi dan sensitivitas

Pencampuran baking soda dengan air atau bahan lain dapat membuat kulit menjadi kering, merah, bersisik, dan lebih sensitif jika digunakan secara berulang.