HOME WOMEN BEAUTY

Viral Baking Soda Dijadikan Skincare, Dermatolog Angkat Bicara soal Dampaknya

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Rabu, 04 Februari 2026 |14:07 WIB
Viral Baking Soda Dijadikan Skincare, Dermatolog Angkat Bicara soal Dampaknya
Viral Baking Soda Dijadikan Skincare, Dermatolog Angkat Bicara soal Dampaknya. (Foto: Freepik)
JAKARTA - Baking soda yang biasanya dikenal sebagai bahan dapur, belakangan ini viral dijadikan sebagai bahan perawatan kulit. Banyak pengguna media sosial, terutama TikTok, mengklaim baking soda dapat mencerahkan kulit, meratakan warna kulit, bahkan membantu mengatasi jerawat hanya dengan mencampurkannya dengan air.

Namun, para ahli dermatologi memperingatkan bahwa tren viral ini tidak aman bagi kesehatan kulit.

5 Tren Perawatan Kecantikan ala Korea

Penggunaan baking soda pada kulit justru dapat menimbulkan iritasi, sensitivitas, hingga kerusakan kulit dalam jangka panjang.

Dermatolog dari George Washington University, Pooja Sodha, mengatakan bahwa bukti ilmiah mengenai manfaat baking soda untuk kulit sangat minim.

Ia menegaskan bahwa efek cerah yang dirasakan sebagian orang tidak menunjukkan adanya perubahan nyata pada lapisan kulit yang lebih dalam.

 

