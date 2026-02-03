Apakah Ada Skincare yang Bisa Dimakan?

JAKARTA – Saat mendengar kata skincare, tentu yang terlintas di pikiran adalah produk fungsional untuk kesehatan kulit atau kecantikan yang digunakan dengan cara dioleskan langsung ke permukaan kulit.

Selama ini, masyarakat mengenal skincare dalam bentuk krim, serum, atau toner yang dikemas dalam botol-botol serta berbahan dasar campuran kimiawi. Padahal, jika ditelusuri lebih dalam, produk-produk kecantikan tersebut juga berbahan dasar dari alam.

Lalu, mengapa kita mengandalkan skincare kemasan jika alam sebenarnya telah menyediakan nutrisi terbaik bagi kulit secara langsung melalui apa yang kita konsumsi.

Seperti sayuran dan buah-buahan yang tidak perlu melalui proses pabrikasi rumit dan tentunya lebih ekonomis serta menyehatkan. Nutrisi tersebut bisa bekerja dari dalam tubuh untuk memancarkan kesehatan kulit di luar.

Konsep inilah yang dipaparkan oleh Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin. Alih-alih memoleskan produk kimia atau skincare yang paling mahal, Menkes justru mengajak masyarakat untuk mulai menggunakan skincare yang bisa dimakan melalui pola makan sehat.