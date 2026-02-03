Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN MOM AND KIDS

Menkes: Asap Rokok Bapak Jadi Biang Kerok Anak Kurang Gizi!

Niko Prayoga , Jurnalis-Selasa, 03 Februari 2026 |09:22 WIB
Menkes: Asap Rokok Bapak Jadi Biang Kerok Anak Kurang Gizi!
Menkes: Asap Rokok Bapak Jadi Biang Kerok Anak Kurang Gizi! (Foto: Kemenkes)
A
A
A

JAKARTA – Kebiasaan merokok ternyata tidak hanya berdampak pada kesehatan individu, tetapi juga memberi tekanan serius pada kondisi ekonomi keluarga dan tumbuh kembang anak. Di tengah naiknya harga kebutuhan pokok dan tantangan ekonomi rumah tangga, pengeluaran untuk rokok dinilai menjadi salah satu faktor tersembunyi yang berkontribusi pada masalah gizi anak, termasuk stunting dan gizi buruk.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin secara terbuka menyoroti kebiasaan merokok para kepala keluarga, khususnya para ayah, yang dinilai dapat menggerus anggaran rumah tangga. Menurutnya, uang yang dihabiskan untuk rokok seharusnya bisa dialihkan untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga, terutama anak-anak yang sedang berada di masa pertumbuhan.

Budi bahkan secara tegas mendorong para ibu agar lebih berani menegur dan mengingatkan suami yang masih gemar merokok. Ia menilai, peran ibu sangat penting dalam menjaga keseimbangan ekonomi keluarga sekaligus kesehatan anak.

“Ibu-ibu, saya dukung untuk omelin suaminya yang masih bandel merokok. Satu bungkus rokok itu harganya sekitar Rp30.000. Dengan uang segitu, ibu bisa beli satu bungkus telur ayam yang cukup untuk makan seluruh keluarga,” kata Budi dalam sebuah video yang diunggah di akun Instagram pribadinya, dikutip Selasa (3/2/2026).

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/14/482/3195415/menkes-dvTf_large.jpg
Pesan Menkes ke Perempuan: Jangan Mau Sama Cowok Perokok!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/482/3174524/rokok-tuRX_large.jpg
Bahaya Merokok Setelah Makan, Ini Penjelasan Dokter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/482/3173539/rokok-moQG_large.jpg
Penyakit Perokok Muncul karena Proses Pembakaran, Ini Penjelasan Dokter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/25/612/3150317/rokok-9ZEF_large.jpg
Dokter Ingatkan Ayah Milenial Berhenti Merokok: Penyakit Bukan Warisan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/24/612/3149875/rokok-vXJf_large.jpg
Dokter Sebut Ngopi Sambil Merokok Adalah Combo Maut, Ini Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/17/612/3148033/rokok-k8sc_large.jpg
Efek Bahaya Perokok Pasif Bisa Sebabkan Kematian
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement