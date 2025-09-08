Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Skincare yang Cocok Dipakai Usai Bercukur, Pria Wajib Tahu

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 08 September 2025 |09:44 WIB
Skincare yang Cocok Dipakai Usai Bercukur, Pria Wajib Tahu
Skincare yang Cocok Dipakai Usai Bercukur, Pria Wajib Tahu (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Pria kini semakin sadar pentingnya merawat diri agar wajah tetap fresh dan terlihat muda. Salah satu rutinitas yang paling sering dilakukan adalah mencukur bulu di area wajah.

Namun, aktivitas bercukur sering kali meninggalkan efek samping berupa iritasi, luka mikro, hingga rambut tumbuh ke dalam (ingrown hair). Ditambah lagi, kulit pria memiliki transepidermal water loss (TEWL) yang lebih besar, sehingga lebih mudah dehidrasi.

Karena itu, dibutuhkan produk perawatan dengan kandungan khusus agar kulit tetap sehat, segar, dan terlindungi setelah bercukur.

“Menurut penelitian National Library of Medicine, kulit pria lebih tebal 20%–30% dibandingkan wanita. Akibatnya, kadar sebum lebih tinggi seiring tingginya testosteron. Hal ini membuat pori-pori pria lebih besar, kulit lebih berminyak, serta rentan jerawat dan komedo,” jelas Melfiana, Brand Manager Nerman, PT Gloria Origita Cosmetics.

Lalu, apa saja kandungan skincare yang cocok dipakai pria setelah bercukur? Berikut daftarnya:

1. Curcuma Longa Root (Ekstrak Kunyit)

