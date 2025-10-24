Viral Raisa Tatap Jokowi Kembali Disorot, di Tengah Retaknya Hubungan dengan Hamish

JAKARTA - Kisah cinta yang dikukuhkan dalam ikatan pernikahan antara Raisa dan Hamish Daud, pernah ditetapkan sebagai Hari Patah Hati Nasional. Kini, di tengah panasnya isu keretakan rumah tangga pasangan artis tersebut, nama mantan Presiden Jokowi ikut terseret.

Nama Jokowi disebut-sebut menjadi perhatian netizen lantaran sempat viral karena ditatap oleh Raisa. Foto itu pun pernah diabadikan oleh Biro Pers Media dan Informasi Sekretariat Presiden.

Kala itu Presiden Jokowi menerima audiensi dari Persatuan Artis Penyanyi, Pencipta Lagu, dan Pemusik Republik Indonesia (PAPPRI) pada Hari Musik Nasional, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (9/3/2017).

"Dia (Raisa) memandang saya. Jangan dibalik ya. Itu pun menjadi trending di dunia maya. Mungkin lebih trending lagi kalau saya memandang dia, itu jadi merepotkan," ujar Jokowi yang disambut gelak tawa tamu undangan kala itu.

Jokowi pun mengingatkan tentang pentingnya peran media sosial pada era perkembangan teknologi saat ini. Tak hanya dari sisi penyebaran informasi, media sosial juga berperan dalam perekonomian sebuah negara.