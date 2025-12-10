Advertisement
HOME WOMEN MOM AND KIDS

Kisah Sedih Novia, Ibu Hamil yang Tewas saat Kebakaran Gedung Terra Drone, Diperkirakan Melahirkan Januari

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Rabu, 10 Desember 2025 |20:19 WIB
Kisah Sedih Novia, Ibu Hamil yang Tewas saat Kebakaran Gedung Terra Drone, Diperkirakan Melahirkan Januari
Kisah Sedih Novia, Ibu Hamil yang Tewas saat Kebakaran Gedung Terra Drone, Diperkirakan Melahirkan Januari (Foto: Okezone)
JAKARTA – Kisah duka menyelimuti keluarga Novia, ibu hamil yang menjadi salah satu korban tewas dalam kebakaran Gedung Terra Drone di Kemayoran. Novia diketahui sedang mengandung anak pertamanya dan diperkirakan melahirkan pada Januari 2026.

Salah satu kerabat Novia, Prasetyo, mengatakan bahwa usia kehamilan Novia sudah memasuki masa akhir.
"Sudah tua usia kandungannya, kemungkinan Januari itu sudah HPL-nya," ujar Prasetyo.

Sebelumnya, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo menjelaskan perkembangan terkini proses evakuasi korban. Hingga pukul 16.00 WIB, tercatat 22 kantong jenazah telah dievakuasi dari dalam gedung. Salah satu dari korban tersebut dipastikan adalah seorang wanita hamil.

“Ada salah satu korban adalah wanita hamil,” tegas Susatyo.

Para jenazah kini dibawa ke RS Polri Kramat Jati untuk keperluan autopsi dan identifikasi. Sementara itu, petugas pemadam masih melanjutkan proses evakuasi. Pada lantai 6, petugas bahkan memecahkan kaca gedung untuk mengeluarkan asap dan membuka jalur evakuasi tambahan. Karena alasan keselamatan, awak media diminta menjauh dari area tersebut.

Susatyo juga menjelaskan bahwa para korban selamat tidak mengalami luka bakar, melainkan terjebak di kepulan asap saat api melalap gedung.

Pihak kepolisian menyiapkan posko informasi di lokasi kejadian dan di RS Polri untuk membantu keluarga mencari data terkait para korban dan memantau perkembangan penyelidikan.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

      

