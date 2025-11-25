5 Tips Biar Bumil Tidur Lebih Nyenyak dan Berkualitas

JAKARTA - Selama kehamilan, perubahan fisik maupun hormon bisa membuat ibu hamil sulit tidur. Mulai dari sering buang air kecil, punggung pegal, sesak, hingga rasa cemas menjelang persalinan.

Masalah ini kerap mengganggu waktu dan kualitas tidur ibu hamil. Padahal, tidur yang cukup dan berkualitas sangat memengaruhi kesehatan ibu dan janin.

Tidur yang cukup juga penting untuk menjaga energi, suasana hati, serta perkembangan janin. Untuk itu, ada beberapa tips yang bisa membantu ibu hamil tidur lebih nyenyak.

Berikut beberapa tips yang dapat membantu ibu hamil tidur lebih nyenyak, dirangkum iNews Media Group, Selasa (25/11/2025).

1. Temukan Posisi Tidur yang Nyaman

Tips pertama adalah menemukan posisi tidur yang nyaman. Banyak ahli merekomendasikan posisi miring ke kiri karena dapat membantu aliran darah ke janin dan mengurangi tekanan pada organ tubuh.