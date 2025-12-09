Advertisement
HOME WOMEN MOM AND KIDS

Kebakaran Gedung Terra Drone, Seorang Ibu Hamil Jadi Korban

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Selasa, 09 Desember 2025 |16:58 WIB
Kebakaran Gedung Terra Drone, Seorang Ibu Hamil Jadi Korban
Kebakaran Gedung Terra Drone, Seorang Ibu Hamil Jadi Korban (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kapolres Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo menjelaskan rincian korban akibat kebakaran yang terjadi di Gedung Terra Drone, Kemayoran pada Selasa (9/12/2025). Susatyo menjelaskan, update terkini hingga sekitar pukul 16.00 WIB, ada 20 kantong jenazah yang dikeluarkan dari gedung.

Adapun salah satu dari 20 korban itu disebut adalah ibu hamil. Jasad para korban akan dibawa ke RS Polri Kramat Jati untuk dilakukan autopsi.

"Ada salah satu korban adalah wanita hamil," tegas Susatyo saat ditanyai awak media.

Hingga kini proses evakuasi masih terus berlangsung. Petugas juga memecahkan kaca gedung di lantai 6 sehingga awak media diminta menjauh dari tempat kejadian perkara.

Kaca ini dipecahkan agar asap bisa keluar dan memungkinkan evakuasi melalui lantai 6. Susatyo juga menjelaskan, para korban yang selamat tidak mengalami luka bakar.

Mereka terjebak di kepulan asap saat api melalap gedung tersebut. Nantinya pihak kepolisian akan menyediakan posko di lokasi kejadian dan di RS Polri Kramat Jati.

Posko ini disediakan untuk memberi informasi terkini terkait para korban.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
