Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN MOM AND KIDS

5 Manfaat Kacang Kedelai untuk Ibu Hamil yang Perlu Diketahui

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Sabtu, 28 Februari 2026 |12:21 WIB
5 Manfaat Kacang Kedelai untuk Ibu Hamil yang Perlu Diketahui
5 Manfaat Kacang Kedelai untuk Ibu Hamil yang Perlu Diketahui (Foto: Canva)
A
A
A

JAKARTA – Kacang kedelai dikenal sebagai salah satu sumber pangan nabati yang kaya nutrisi. Bagi ibu hamil, asupan gizi seimbang menjadi faktor penting untuk mendukung kesehatan ibu sekaligus tumbuh kembang janin secara optimal.

Meski sempat beredar anggapan bahwa kedelai kurang baik bagi ibu hamil, hingga kini tidak terdapat bukti medis yang menyatakan konsumsi kedelai dalam jumlah wajar dapat menyebabkan gangguan kehamilan. Sebaliknya, kedelai justru mengandung beragam zat gizi yang bermanfaat.

Berikut sejumlah manfaat kacang kedelai bagi ibu hamil:

1. Membantu Memenuhi Kebutuhan Asam Folat

Kedelai mengandung asam folat yang dibutuhkan selama masa kehamilan. Nutrisi ini berperan penting dalam proses pembentukan sel serta perkembangan sistem saraf dan otak janin.

Kecukupan asam folat sejak masa perencanaan kehamilan hingga trimester awal diketahui membantu menurunkan risiko gangguan perkembangan pada janin.

2. Sumber Beragam Vitamin

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/29/629/3198409/meyden-j53B_large.jpg
Meyden Umumkan Kehamilan, Langsung Curhat ke Nita Vior
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/629/3189078/kebakaran-QMnD_large.jpg
Kisah Sedih Novia, Ibu Hamil yang Tewas saat Kebakaran Gedung Terra Drone, Diperkirakan Melahirkan Januari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/629/3188792/bumil-EQgv_large.jpg
Kebakaran Gedung Terra Drone, Seorang Ibu Hamil Jadi Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/629/3185872/bumil-wipt_large.jpg
5 Tips Biar Bumil Tidur Lebih Nyenyak dan Berkualitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/629/3185438/hamil-0XQC_large.jpg
Riset: Honeymoon di Tempat Dingin Bisa Tingkatkan Peluang Kehamilan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/612/3180924/vior-FUxZ_large.jpg
Vior Ingin Persalinan Normal, HPL Pertengahan Desember 2025
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement