5 Manfaat Kacang Kedelai untuk Ibu Hamil yang Perlu Diketahui

5 Manfaat Kacang Kedelai untuk Ibu Hamil yang Perlu Diketahui (Foto: Canva)

JAKARTA – Kacang kedelai dikenal sebagai salah satu sumber pangan nabati yang kaya nutrisi. Bagi ibu hamil, asupan gizi seimbang menjadi faktor penting untuk mendukung kesehatan ibu sekaligus tumbuh kembang janin secara optimal.

Meski sempat beredar anggapan bahwa kedelai kurang baik bagi ibu hamil, hingga kini tidak terdapat bukti medis yang menyatakan konsumsi kedelai dalam jumlah wajar dapat menyebabkan gangguan kehamilan. Sebaliknya, kedelai justru mengandung beragam zat gizi yang bermanfaat.

Berikut sejumlah manfaat kacang kedelai bagi ibu hamil:

1. Membantu Memenuhi Kebutuhan Asam Folat

Kedelai mengandung asam folat yang dibutuhkan selama masa kehamilan. Nutrisi ini berperan penting dalam proses pembentukan sel serta perkembangan sistem saraf dan otak janin.

Kecukupan asam folat sejak masa perencanaan kehamilan hingga trimester awal diketahui membantu menurunkan risiko gangguan perkembangan pada janin.

2. Sumber Beragam Vitamin