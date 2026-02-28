Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Syarifah Suraidah, Istri Gubernur Kaltim yang Disorot Publik

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Sabtu, 28 Februari 2026 |09:50 WIB
Potret Syarifah Suraidah, Istri Gubernur Kaltim yang Disorot Publik
Potret Syarifah Suraidah, Istri Gubernur Kaltim yang Disorot Publik (Foto: Instagram)
JAKARTA – Nama Syarifah Suraidah tengah menjadi perhatian publik. Ia dikenal sebagai istri Gubernur Kalimantan Timur sekaligus anggota DPR RI dari daerah pemilihan (Dapil) Kalimantan Timur.

Dalam kiprah politiknya, Syarifah tergabung dalam Partai Golongan Karya (Golkar). Pada Pemilu Legislatif 2024, ia meraih 71.496 suara dan dilantik sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 2024–2029.

Ia menggantikan suaminya, Rudy Mas'ud, yang mengundurkan diri sebelum pelantikan karena maju dalam Pemilihan Gubernur Kalimantan Timur 2024.

Duduk di Komisi VI DPR RI

Di parlemen, Syarifah Suraidah bertugas di Komisi VI DPR RI yang membidangi perdagangan, kawasan perdagangan, pengawasan persaingan usaha, serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Selain menjalankan tugas sebagai legislator di Senayan, ia juga aktif sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Timur, mendampingi suaminya dalam berbagai agenda dan kunjungan kerja di wilayah tersebut.

Syarifah

Latar Belakang Pendidikan

Perempuan kelahiran 1 Januari 1981 itu mengenyam pendidikan dasar di SDN 1 Penajam (1988–1994), kemudian melanjutkan ke SLTPN 1 Penajam (1994–1997). Ia menempuh pendidikan menengah kejuruan di SMK Sekolah Perawat Kesehatan Departemen Kesehatan Balikpapan (1997–2000).

