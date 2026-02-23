Viral! Risol Bu Tatu Lula Lahfah Ditiru Orang, Netizen Beli Dapat yang KW

JAKARTA - Risol Bu Tatu belakangan viral di media sosial usai dicicipi banyak influencer dan membuat warganet penasaran dengan rasanya. Risol tersebut merupakan buatan ibunda Lula Lahfah, yakni Ibu Tatu, yang kini diserbu banyak netizen hingga harus war dan berebut untuk mendapatkannya.

Di tengah viralnya risol itu, seorang TikToker pemilik akun @auranixie mengaku terkena tipu saat membeli risol Bu Tatu. Pembelian risol melalui e-commerce ini justru dimanfaatkan pihak tak bertanggung jawab untuk membuat versi KW dengan tetap melabelkan risol Bu Tatu.

“Kalian harus hati-hati karena sekarang risol Bu Tatu ada KW-nya. Ini kalau kalian enggak percaya, kalian lihat bedanya,” ungkap TikToker itu, dikutip Senin (23/2/2026).

Dalam videonya, influencer ini membandingkan risol asli Bu Tatu dengan yang KW. Ia mengatakan risol asli dari Bu Tatu dikemas lebih rapi. Sementara yang tiruan tetap dikemas dengan label merek Bu Tatu, namun memiliki penampilan yang kurang elok.

“Ini yang KW benar-benar bleber dan warnanya hijau yang serem gitu loh. Aku sudah menghabiskan uang Rp400 ribu buat beli risol, tapi malah dapat yang KW. Dia bikin packaging yang mirip sama Bu Tatu,” ungkapnya.

Ia mengatakan kecewa karena ada oknum yang melakukan penipuan dengan membuat risol KW Bu Tatu, lengkap dengan nama brand dan kemasan yang sama persis. Berdasarkan pantauan, risol viral ini bisa dibeli di e-commerce dengan harga sekitar Rp85 ribu untuk isi lima risol.

“Kok ada ya orang yang niat banget bikin KW-an risol Bu Tatu, padahal itu bukan punyanya Bu Tatu,” ungkap influencer tersebut.