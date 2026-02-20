Viral! Karina Ranau Sahur di Makam Epy Kusnandar, Disorot Netizen

JAKARTA – Sebuah video yang diunggah Karina Ranau mendadak viral di media sosial. Dalam video tersebut, istri mendiang aktor Epy Kusnandar itu terlihat makan sahur bersama keluarga di makam sang suami.

Video yang diunggah melalui akun Instagram pribadinya memperlihatkan Karina dan keluarga duduk di area makam sambil menyantap hidangan sahur. Ia juga membawa foto Epy Kusnandar sebagai bentuk ungkapan rindu kepada sang suami yang telah lebih dulu wafat.

Dalam keterangan unggahannya, Karina menuliskan pesan penuh haru.

“Assalamualaikum Papi… Sahur Pih… Bahagianya malam ini bisa sahur bareng Papi,” tulisnya dalam unggahan yang dikutip Kamis (19/2/2026).

Respons Publik Beragam

Unggahan tersebut dengan cepat menjadi perbincangan hangat. Hingga kini, video itu telah memperoleh puluhan ribu tanda suka, ratusan komentar, serta dibagikan ulang oleh warganet.